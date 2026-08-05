Мнение: "Раскол и поляризация общества угрожают будущему государства"
Дезинформация, искусственный интеллект и иностранное вмешательство могут представлять серьезную угрозу для демократических выборов. К такому выводу пришли представители Сейма и судьи европейских судов, обсудившие, как защитить избирательный процесс и сохранить устойчивость демократии в новых условиях.
Заместитель председателя Сейма Занда Калниня-Лукашевица в среду, 5 августа, вместе с председателем Юридической комиссии Сейма Андреем Юдиным, председателем подкомиссии по Конституции и судебной политике Инесе Калниней, а также действующими и бывшими судьями Суда Европейского союза, Общего суда Европейского союза и Европейского суда по правам человека обсудила актуальные вызовы верховенству права в Латвии, Европе и мире.
В дискуссии приняли участие судья Суда Европейского союза Инета Зиемеле, судьи Общего суда Европейского союза Инга Рейне и Петерис Зилгалвис, судья Европейского суда по правам человека Артур Кучс, а также президент Латвии (2019-2023) и бывший судья Европейского суда по правам человека и Суда Европейского союза Эгил Левитс.
В центре обсуждения были защита свободных и честных выборов в Латвии и Европе, укрепление верховенства права, устойчивость демократических процессов, применение основных прав в цифровой среде и обязанность государства обеспечивать устойчивость общества, одновременно сохраняя свободу слова и демократический процесс принятия решений. Особое внимание участники уделили возможностям, которые предоставляет Конституция, и конституционным решениям на случай угроз демократии и избирательному процессу, а также проблемам сохранения подлинного волеизъявления избирателей в условиях распространения дезинформации и использования искусственного интеллекта в социальных сетях.
Стороны сошлись во мнении, что укрепление конституционных институтов является одним из важнейших условий защиты демократического государства.
"Раскол и поляризация общества угрожают будущему государства. Разделение общества является инструментом и целью России, что уже подтвердилось в ходе выборов в ряде европейских стран. В настоящее время эту тенденцию усиливают внутренняя политическая риторика и действия. Следование алгоритмам социальных сетей, играющим на негативных эмоциях, может создать существенную угрозу демократии и государственности", - подчеркнула заместитель председателя Сейма Занда Калниня-Лукашевица.
Участники дискуссии проанализировали, как обеспечить свободное волеизъявление избирателей и одновременно сохранить баланс между защитой демократии и основными правами в условиях риска дезинформации и иностранного вмешательства.
"Важно укреплять демократию и не допустить, чтобы дезинформация и внешнее вмешательство "украли" или повлияли на результаты выборов. У нас есть Конституция, которая определяет государственное устройство нашей страны, и наша ответственность - действовать так, чтобы ее укреплять", - подчеркнул председатель Юридической комиссии Андрей Юдин.
В ходе встречи также была подчеркнута важность регулярного диалога между законодательной и судебной властью. Было отмечено, что такой профессиональный обмен мнениями помогает своевременно выявлять новые вызовы верховенству права и совершенствовать правовое регулирование Латвии. "В мире современных вызовов необходимо обеспечить соответствующий потенциал конституционного строя Латвийского государства, который позволил бы быстро, юридически корректно и демократическим путем решать любую актуальную проблему", - подчеркнула председатель подкомиссии Юридической комиссии по Конституции и судебной политике Инесе Калниня.
Участники дискуссии договорились о необходимости в начале следующего года провести широкую экспертную дискуссию о потенциале конституционного строя и его укреплении.
Это была уже третья встреча представителей Сейма с судьями Суда Европейского союза и Европейского суда по правам человека. Прошлогодняя дискуссия побудила Сейм в январе этого года провести конференцию "Свободные и честные выборы: современные вызовы", целью которой был анализ возможных рисков использования искусственного интеллекта, иностранного вмешательства и распространения дезинформации для обеспечения свободных и честных выборов, а также изучение опыта европейских стран в защите демократии. В свою очередь предложения, высказанные в ходе прошлогодних дискуссий, способствовали разработке поправок к Уголовному закону, которые усилили защиту избирательного процесса от угроз, создаваемых искусственным интеллектом.