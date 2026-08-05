Мнение: "Раскол и поляризация общества угрожают будущему государства"

Это была уже третья встреча представителей Сейма с судьями Суда Европейского союза и Европейского суда по правам человека. Прошлогодняя дискуссия побудила Сейм в январе этого года провести конференцию "Свободные и честные выборы: современные вызовы", целью которой был анализ возможных рисков использования искусственного интеллекта, иностранного вмешательства и распространения дезинформации для обеспечения свободных и честных выборов, а также изучение опыта европейских стран в защите демократии. В свою очередь предложения, высказанные в ходе прошлогодних дискуссий, способствовали разработке поправок к Уголовному закону, которые усилили защиту избирательного процесса от угроз, создаваемых искусственным интеллектом.