В Адажи открылся новый магазин top! за 2,5 млн евро
Сегодня, 5 августа, в Адажи по адресу улица Краступес, 1 открылся новый современный магазин сети top!. Он стал уже 225-м магазином сети в Латвии.
Площадь торгового зала составляет 777 квадратных метров, а общий объем инвестиций в проект превысил 2,5 миллиона евро. В новом магазине создано 23 рабочих места - здесь будут работать 18 сотрудников магазина и пять кондитеров.
Земельный участок для строительства был приобретен в 2020 году. Строительство началось в прошлом году.
Покупателям предложат как продукцию популярных брендов, так и широкий ассортимент товаров латвийского производства.
Особое внимание уделено свежим продуктам. В магазине представлен широкий выбор фруктов и овощей, мяса латвийского производства, свежей рыбы, а также свежей выпечки. Сладкие и сытные булочки будут ежедневно готовить на месте кондитеры.
Для удобства покупателей оборудованы две обычные кассы и три кассы самообслуживания. Также доступны автомат для приема тары, парковка для автомобилей и велопарковка.
Здание построено в соответствии с современными стандартами энергоэффективности и оснащено современным оборудованием и энергосберегающим освещением. Территория вокруг магазина благоустроена и озеленена, чтобы новое здание органично вписалось в городской ландшафт Адажи.
Новый магазин top! будет работать ежедневно с 8:00 до 22:00.