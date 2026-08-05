ЕС передаст Украине новые миллиарды из доходов от замороженных активов России

Европейский союз получил еще 1,4 млрд евро в виде доходов от замороженных активов Центрального банка России, находящихся под юрисдикцией стран ЕС. Эти средства будут направлены на поддержку Украины. Как сообщила Европейская комиссия, общая сумма доходов, полученных от замороженных российских активов, уже достигла 8 млрд евро.