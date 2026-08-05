ЕС передаст Украине новые миллиарды из доходов от замороженных активов России
Европейский союз объявил о выделении Украине еще 1,4 млрд евро, полученных в виде доходов от замороженных активов Центрального банка России. Общая сумма таких поступлений уже достигла 8 млрд евро.
Европейский союз получил еще 1,4 млрд евро в виде доходов от замороженных активов Центрального банка России, находящихся под юрисдикцией стран ЕС. Эти средства будут направлены на поддержку Украины. Как сообщила Европейская комиссия, общая сумма доходов, полученных от замороженных российских активов, уже достигла 8 млрд евро.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия должна нести ответственность за причиненный Украине ущерб.
"Россия должна заплатить за причиненные ею разрушения. И мы используем доходы от замороженных российских активов, чтобы это произошло", - заявила она. По словам главы Еврокомиссии, Украина получит еще 1,4 млрд евро.
"Мы предоставляем Украине еще 1,4 млрд евро, полученных за счет этих доходов. Эти средства поддержат дальнейшее сопротивление Украины незаконной войне, развязанной Россией", - сказала Урсула фон дер Ляйен.
В Европейской комиссии уточнили, что финансирование будет предоставлено через уже действующие механизмы поддержки Украины.