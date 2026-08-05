Латвию ждет тропическая ночь, а в четверг днем воздух прогреется до +31

Днем облака будут чередоваться с солнцем, а на юге страны местами возможен кратковременный дождь. Юго-западный и западный ветер будет слабым до умеренного. Жара сохранится - воздух прогреется до +26...+31 градуса, местами в Курземе и на побережье будет прохладнее - +21...+24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения будет умеренно высоким.