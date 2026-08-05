Латвию ждет тропическая ночь, а в четверг днем воздух прогреется до +31
Предстоящей ночью в отдельных районах страны температура не опустится ниже +20 градусов, а днем столбики термометров вновь поднимутся до +31. При этом местами возможны кратковременные дожди, а в утренние часы - туман.
Ночью в южной части страны облака принесут кратковременные дожди. Будет дуть слабый ветер, местами сгустятся туман и дымка. Хотя временами небо будет проясняться, минимальная температура воздуха составит +17...+20 градусов. В отдельных районах центральной части Латвии и в Латгале ожидается тропическая ночь.
В Риге ночь пройдет без осадков. Облачность будет переменной, ветер - слабым. Температура воздуха сохранится на уровне около +20 градусов, поэтому в столице также возможна тропическая ночь.
Днем облака будут чередоваться с солнцем, а на юге страны местами возможен кратковременный дождь. Юго-западный и западный ветер будет слабым до умеренного. Жара сохранится - воздух прогреется до +26...+31 градуса, местами в Курземе и на побережье будет прохладнее - +21...+24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения будет умеренно высоким.
В Риге облака временами будут рассеиваться, существенных осадков не ожидается. Сохранится слабый ветер, а максимальная температура воздуха составит +26...+28 градусов.