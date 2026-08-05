Служба госбезопасности все же проверит размещенное на странице Лианы Ланги видео
Служба государственной безопасности Латвии начала проверку после обращения депутата Рижской думы Майриты Лусе. Поводом стало опубликованное в социальных сетях видео, которое, по мнению заявительницы, может разжигать расовую ненависть.
В Службе государственной безопасности Латвии (VDD) подтвердили, что получили заявление депутата и начали его оценку в рамках своей компетенции. Согласно обращению Лусе, в конце июля в социальной сети Threads на странице atkrieviskolatviju, которую в публичном пространстве связывают с депутатом Рижской думы Лианой Лангой (в ее профиле указана ссылка на личный блог Ланги lianalanga.lv), был опубликован видеоролик продолжительностью около 17 секунд. Позднее запись была удалена.
В заявлении говорится, что на видео физически крепкий белый мужчина последовательно изображается как превосходящий и доминирующий над людьми с темной кожей. Также, по словам заявительницы, в ролике присутствовали сцены, в которых темнокожих людей унижают, подчиняют и демонстрируют в отношении них насилие.
Майрита Лусе считает, что использованные в видео расовые обозначения, демонстрация отношений власти и сцены насилия в сочетании с текстом о "ввозимой иностранной рабочей силе" формируют послание, в котором люди с темным цветом кожи и иностранные работники представлены как "неполноценные, нежелательные и подлежащие физической расправе или вытеснению". По мнению депутата, подобный контент может выходить за рамки допустимой политической дискуссии или критики миграционной политики.
В обращении отмечается, что содержание ролика направлено не только против конкретной миграционной политики, а использует цвет кожи человека как основание для унижения и оправдания насилия, тем самым потенциально способствуя разжиганию расовой ненависти и вражды.
В настоящее время Служба государственной безопасности проводит оценку изложенных в заявлении обстоятельств и не сообщает, будут ли по итогам проверки приняты какие-либо дальнейшие процессуальные решения.