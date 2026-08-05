Служба госбезопасности все же проверит размещенное на странице Лианы Ланги видео

В Службе государственной безопасности Латвии (VDD) подтвердили, что получили заявление депутата и начали его оценку в рамках своей компетенции. Согласно обращению Лусе, в конце июля в социальной сети Threads на странице atkrieviskolatviju, которую в публичном пространстве связывают с депутатом Рижской думы Лианой Лангой (в ее профиле указана ссылка на личный блог Ланги lianalanga.lv), был опубликован видеоролик продолжительностью около 17 секунд. Позднее запись была удалена.