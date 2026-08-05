"Прежде чем писать письма другим, нам нужно справиться со своими делами" - Ринкевич одернул Домбраву

Во вторник программа Латвийского телевидения "Panorāma" сообщила, что министр внутренних дел Янис Домбрава направил Испании письмо в связи с пограничным кризисом в Сеуте, когда с территории Марокко на короткое время прорвались десятки тысяч человек. В Мадриде письмо восприняли болезненно, поскольку тон министра сочли высокомерным. Премьер-министр указал главе МВД, что в дальнейшем при общении с иностранными государствами содержание подобных обращений необходимо согласовывать с Министерством иностранных дел.