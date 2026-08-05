"Прежде чем писать письма другим, нам нужно справиться со своими делами" - Ринкевич одернул Домбраву
Одно письмо поставило Латвию в неловкое положение и заставило президента напомнить, кто именно вправе говорить от имени государства. Теперь власти обещают действовать осторожнее.
Во вторник программа Латвийского телевидения "Panorāma" сообщила, что министр внутренних дел Янис Домбрава направил Испании письмо в связи с пограничным кризисом в Сеуте, когда с территории Марокко на короткое время прорвались десятки тысяч человек. В Мадриде письмо восприняли болезненно, поскольку тон министра сочли высокомерным. Премьер-министр указал главе МВД, что в дальнейшем при общении с иностранными государствами содержание подобных обращений необходимо согласовывать с Министерством иностранных дел.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич напомнил, что без специального поручения Латвию во внешнеполитических вопросах представляют три должностных лица - президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Он признал, что существует множество вопросов, на которые необходимо реагировать быстро, однако назвал эффективным механизм сотрудничества, созданный между институтом президента, Сеймом и Кабинетом министров.
Президент сообщил, что премьер-министр провел беседу с главой МВД и, по его мнению, в дальнейшем политика станет более скоординированной. Он также отметил, что письмо министра внутренних дел можно рассматривать и как внешнеполитическое обращение, и как вопрос отраслевой политики, поскольку темы внутренних дел в ЕС координируются на общем уровне.
"Хочу заверить, что Латвия солидарна с Испанией. Политически мы готовы оказывать помощь всеми возможными способами. Мы благодарны Испании за участие ее военнослужащих в многонациональной бригаде НАТО в Латвии", - сказал Ринкевич.
По его словам, действуя в рамках своей отрасли, необходимо учитывать более широкий политический контекст и ситуацию в сфере безопасности. Президент также подчеркнул, что внешняя политика и политика безопасности государства - это сложные и комплексные вопросы.
Ринкевич признал, что во вторник у него состоялся короткий разговор с Домбравой. Президент выразил уверенность, что министр внутренних дел "совершенно точно" сосредоточится на вопросах охраны латвийской границы.
"Сначала мы сами разберемся со своими проблемами, и тогда у нас появится возможность гораздо шире делиться этим опытом с другими странами ЕС", - заявил президент журналистам.
Говоря о проблеме охраны границ и нелегальной миграции, обострившейся на европейском уровне, Ринкевич отметил, что должностные лица сходятся во мнении - в первую очередь необходимо обеспечить охрану собственной государственной границы, где еще предстоит проделать большую работу.
Президент сообщил, что эти вопросы неоднократно обсуждались с премьер-министром, а также с министрами внутренних дел и обороны. По его словам, существует решимость сделать все возможное, чтобы уменьшить давление нелегальной миграции на государственную границу, однако "прежде чем писать письма другим, нам нужно справиться со своими делами".
Ринкевич подчеркнул, что противостоять давлению на восточные и южные границы Евросоюза поможет только единая позиция ЕС. Для этого необходимы общие критерии охраны границ, единый подход и единая политика, за которую Латвия выступает уже длительное время.
Президент отметил, что подходы в странах ЕС различаются и зависят от политической направленности правительств. Не менее важен и порядок рассмотрения дел людей, оказавшихся на территории Евросоюза. Ринкевич обратил внимание, что практика государств в этой сфере также радикально отличается. Он упомянул и систему социальной поддержки. По его словам, в странах, где пособия выше, сильнее проявляется "эффект магнита".
По мнению президента, позицию Латвии по этим вопросам хорошо отражает инициированное Италией и Данией письмо руководству ЕС, которое подписали 22 страны Евросоюза. От имени Латвии документ подписал Кулбергс.