"Нам нужны не только дроны" - министр обороны Латвии задумался о покупке крылатых и баллистических ракет

По словам Мелниса, наряду с защитой от баллистических ракет противника Латвии необходимо задуматься и о собственных возможностях нанесения дальнобойных ударов. Это позволило бы, как в случае Украины, воздействовать не только на вооруженные силы противника, но и на его экономику и устойчивость. Поэтому аналогичная оценка будет проведена и в отношении приобретения крылатых и баллистических ракет.