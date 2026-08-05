"Нам нужны не только дроны" - министр обороны Латвии задумался о покупке крылатых и баллистических ракет
Национальным вооруженным силам Латвии уже в ближайшее время придется задуматься о приобретении как эффективных систем противоракетной обороны, способных противодействовать ударам баллистических ракет противника, так и дальнобойного наступательного оружия - баллистических и крылатых ракет. Об этом министр обороны Райвис Мелнис заявил в подкасте "Droši ir zināt" портала Министерства обороны Sargs.lv.
Как сообщает Sargs.lv, в Европе началась реализация двух важных программ по развитию противоракетной обороны и наступательного вооружения.
Украина совместно с союзными странами - Данией, Францией, Германией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Испанией, Швецией и Великобританией - создала так называемую коалицию противоракетной обороны. Ее цель заключается в разработке независимой и экономически эффективной европейской системы защиты от баллистических ракет на основе перехватывающего комплекса Freyja, созданного украинской оборонной компанией Fire Point. Страны коалиции надеются ввести эту систему в эксплуатацию уже в течение ближайшего года.
В рамках Европейской инициативы по дальнобойным ракетам ELSA, ведущую роль в которой взяла на себя Великобритания совместно с Францией, Германией, Польшей и Италией, планируется разработать крылатые и баллистические ракеты нового поколения с дальностью действия более 500 километров.
Хотя Латвия пока не присоединилась ни к одной из этих инициатив, Мелнис отметил, что Национальным вооруженным силам необходимо будет получить подобные оборонительные и наступательные возможности.
"Необходимость получить средства противоракетной обороны существует. Поэтому придется решать, присоединимся ли мы к одной из программ и будем действовать вместе с другими странами либо самостоятельно станем искать, внедрять и оценивать возможные закупки", - сказал министр.
По его словам, необходимо понять, что будет выгоднее в конкретном случае - присоединиться к объединению, в котором можно перенимать опыт других стран и, возможно, приобретать вооружение на более выгодных условиях, либо закупать его самостоятельно.
Мелнис отметил, что полномасштабная агрессия России против Украины доказывает высокую опасность ударов баллистическими ракетами. Сейчас из-за мирового дефицита ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 украинским военным становится все сложнее уничтожать воздушные цели противника. Если Россия направит агрессию против Латвии, такие системы будут жизненно необходимы для эффективной противовоздушной обороны.
"В любом случае такая необходимость у нас будет, и об этом уже нужно начинать говорить и думать", - добавил Мелнис.
На вопрос о возможном присоединении Латвии к украинской коалиции противоракетной обороны министр пока ответил осторожно.
"Я не хочу этого обещать, однако нам вместе с командующим Национальными вооруженными силами вскоре придется тщательно проанализировать наши неотложные потребности. Все это нужно изложить на бумаге и оценить, чтобы понять, как мы будем двигаться к этой цели", - признал Мелнис.
По словам Мелниса, наряду с защитой от баллистических ракет противника Латвии необходимо задуматься и о собственных возможностях нанесения дальнобойных ударов. Это позволило бы, как в случае Украины, воздействовать не только на вооруженные силы противника, но и на его экономику и устойчивость. Поэтому аналогичная оценка будет проведена и в отношении приобретения крылатых и баллистических ракет.
"Нам необходимо искать средства, обеспечивающие нанесение дальнобойных ударов. Это не только беспилотники, но и ракеты. Их воздействие значительно сильнее, и их труднее перехватывать", - заявил Мелнис.
Возможности приобретения ракет планируется оценивать совместно с партнерами, которые уже развивают подобные средства или располагают ими. "Мы будем изучать и решать, как усовершенствовать свои возможности, чтобы наносить противнику ответные удары так же, как сейчас это делают украинцы", - пообещал министр.