Мать-дельфин шесть дней не расставалась с погибшим малышом, а вся стая была рядом. ВИДЕО

Сам исследователь признался, что за годы работы привык к встречам с дельфинами и китами, однако увиденное произвело на него сильнейшее впечатление. "Я никогда раньше не видел ничего подобного. Это было невероятно трогательно. У меня мурашки пробежали по коже, когда я наблюдал за происходящим. Дельфины - удивительно умные животные, и работать с ними - настоящее счастье", - сказал он.