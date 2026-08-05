Мать-дельфин шесть дней не расставалась с погибшим малышом, а вся стая была рядом. ВИДЕО
В Австралии ученые сняли редкие кадры, которые растрогали тысячи людей. Мать-дельфин шесть дней носила на себе погибшего детеныша, а вся ее стая не покидала ее, словно разделяя горе.
У берегов Западной Австралии исследователи стали свидетелями необычайно трогательного поведения дельфинов. Мать по кличке Фрэггл на протяжении шести дней не расставалась со своим погибшим детенышем, а рядом с ней все это время находилась стая из 14 дельфинов, словно поддерживая ее в момент утраты.
A mother dolphin named Fraggle carried her dead 2-week-old calf for 6 days in the Indian Ocean.— Rajat Jain (@RajatJain) August 4, 2026
Grief is not uniquely human.
Some bonds run deeper than we admit. pic.twitter.com/z1Tpb7MwCU
Редкие кадры были сняты с помощью дрона 20 июля 2026 года сотрудниками некоммерческой организации Geographe Marine Research, которая занимается изучением и сохранением морских животных. Директор организации, 53-летний Родни Петерсон, рассказал, что Фрэггл родила детеныша зимой. По его словам, в холодное время года шансы новорожденных дельфинов на выживание значительно ниже.
"Дельфины - очень эмоциональные животные, и они сильно привязаны к своим детенышам. Когда мать теряет малыша, она переживает глубокую скорбь, что и случилось с Фрэггл", - рассказал Петерсон. По его словам, матери-дельфины нередко продолжают носить погибших детенышей в течение недели.
"Они воспринимают его как своего ребенка и могут целую неделю отказываться от еды из-за переживаний", - пояснил исследователь.
Особенно исследователей удивило поведение других дельфинов. "В прошлые годы мы наблюдали, как к погибшему детенышу подплывали отдельные дельфины. Но на этот раз рядом с Фрэггл собралась вся местная группа, а также несколько стай, пришедших из открытого океана, словно чтобы отдать дань уважения", - рассказал он.
Сам исследователь признался, что за годы работы привык к встречам с дельфинами и китами, однако увиденное произвело на него сильнейшее впечатление. "Я никогда раньше не видел ничего подобного. Это было невероятно трогательно. У меня мурашки пробежали по коже, когда я наблюдал за происходящим. Дельфины - удивительно умные животные, и работать с ними - настоящее счастье", - сказал он.
По словам специалистов, подобное поведение еще раз подтверждает высокий уровень социальных связей и эмоциональной привязанности у дельфинов, которые способны переживать утрату и поддерживать друг друга в трудные моменты.