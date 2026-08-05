До 30% латвийской музыки в эфире - коммерческие радиостанции опасаются серьезных последствий

"Дайте радиогруппам возможность самостоятельно выбирать наиболее подходящую модель. Если в группу входят три станции, одна из них может транслировать только латвийскую музыку либо все три станции могут распределить необходимый объем между собой. Это позволило бы достичь цели закона, одновременно сохранив выбор для слушателей и конкурентоспособность коммерческого радио. Латвийской музыке нужно больше слушателей, а не больше процентов в законе", - заявил Гунтарс Траубергс.