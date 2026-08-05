До 30% латвийской музыки в эфире - коммерческие радиостанции опасаются серьезных последствий
Медиагруппа EHR предупреждает, что планируемые Министерством культуры обязательные квоты на музыку в радиоэфире могут снизить конкурентоспособность латвийских коммерческих радиостанций, привести к сокращению аудитории и создать несоразмерные последствия для отрасли. При этом прогнозируемый дополнительный доход латвийских авторов и исполнителей не превысит примерно 200 000 евро в год.
Согласно поправкам к Закону об электронных средствах массовой информации, переданным на общественное обсуждение в июне 2026 года, обязательную долю созданной в Латвии музыки в радиопрограммах планируется вводить постепенно. С 1 января 2028 года она должна составить 10%, с 2029 года - 20%, а с 2030 года - 30%. Одновременно действующие условия лицензий на вещание некоторых коммерческих радиостанций сохраняются вплоть до 2030 года.
В аннотации к законопроекту прогнозируется, что после введения полной квоты в размере 30% дополнительное вознаграждение всех латвийских авторов и исполнителей вместе взятых вырастет до 208 502 евро в год. При этом объем рынка радиорекламы в Латвии составляет около 12 миллионов евро ежегодно.
"Мы не оспариваем саму цель - латвийские авторы должны зарабатывать больше. Однако несоразмерно рисковать рынком радиорекламы объемом около 12 миллионов евро ради примерно 200 тысяч евро дополнительных выплат. Это несбалансированное решение", - заявил председатель правления медиагруппы EHR Гунтарс Траубергс.
Дополнительная сложность заключается в том, что квоту потребуется соблюдать и с 7:00 до 20:00, когда радио слушает наибольшее количество людей. При этом авторские и смежные выплаты не зависят от времени трансляции. Вознаграждение за одно воспроизведение композиции в наиболее активные дневные часы не выше, чем за ее звучание ночью.
Медиагруппа EHR считает, что единое регулирование для всех радиостанций не учитывает различия в их форматах и аудиториях. Это может привести к парадоксальной ситуации, при которой пострадают даже станции, уже сейчас посвящающие большую часть или весь эфир латвийской музыке.
Например, EHR Latviešu Hiti уже сейчас транслирует исключительно латвийскую музыку. Если одинаковые требования будут предъявлены ко всем радиостанциям, такие специализированные программы потеряют часть своей уникальности и конкурентного преимущества.
По мнению компании, главный риск связан с изменением привычек слушателей. Если содержание эфира станет меньше соответствовать вкусам аудитории конкретной станции, слушатели, вероятнее всего, перейдут не на другую латвийскую радиостанцию, а на международные стриминговые платформы, например Spotify, где каждый самостоятельно решает, сколько латвийской музыки слушать.
В результате проиграть могут все - радиоиндустрия, слушатели, а также сами латвийские авторы и исполнители.
Медиагруппа EHR подчеркивает, что популярность песни определяется ее соответствием интересам конкретной аудитории, а не установленным законом процентом эфирного времени. Композиция, которая попала в программу станции исключительно ради выполнения квоты, не обязательно получит новых слушателей.
Компания также отмечает, что для создания международно конкурентоспособных хитов необходимы качественный материал, профессиональный менеджмент, маркетинг и экспортные возможности, а не административно установленная доля в эфире. До сих пор лишь небольшому числу латвийских исполнителей удалось добиться продолжительной узнаваемости в международной радиоиндустрии.
В ходе дискуссий в качестве примера часто упоминается Эстония. Однако там требования к местной музыке не устанавливаются в виде единого процента для всех радиостанций. Они индивидуально включаются в условия каждой лицензии на вещание с учетом формата станции, ее целевой аудитории и концепции программы.
В качестве альтернативы медиагруппа EHR предлагает применять квоту на уровне радиогруппы, а не каждой отдельной радиостанции.
"Дайте радиогруппам возможность самостоятельно выбирать наиболее подходящую модель. Если в группу входят три станции, одна из них может транслировать только латвийскую музыку либо все три станции могут распределить необходимый объем между собой. Это позволило бы достичь цели закона, одновременно сохранив выбор для слушателей и конкурентоспособность коммерческого радио. Латвийской музыке нужно больше слушателей, а не больше процентов в законе", - заявил Гунтарс Траубергс.
Медиагруппа EHR призывает выбрать такое регулирование, которое одновременно будет способствовать популярности латвийской музыки и сохранит конкурентоспособность коммерческих радиостанций. По мнению компании, в долгосрочной перспективе латвийской музыке нужны более широкая аудитория и больше международных успехов, а не только увеличение обязательной доли в радиоэфире.