Эстонцы, снявшие свои пенсионные накопления, сделали неожиданное признание

Однако в парламенте Эстонии рассматривается законопроект, который предлагает сократить этот срок до пяти лет. "Десять лет - это очень долгий перерыв с точки зрения формирования пенсионных накоплений. Пятилетний срок сохранил бы серьезность решения о выходе из системы, но позволил бы людям, изменившим свое мнение, вернуться к накоплениям значительно раньше. Результаты опроса показывают, что интерес к такой возможности действительно существует", - сказал Мадисон.