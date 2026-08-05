Эстонцы, снявшие свои пенсионные накопления, сделали неожиданное признание
Почти каждый третий житель Эстонии, ранее забравший накопления из второго пенсионного уровня, сегодня хотел бы изменить свое решение. Особенно высок интерес к возвращению среди молодых людей.
По словам руководителя пенсионных фондов Luminor Вахура Мадисона, исследование показывает, что многие люди пересмотрели свое прежнее решение и теперь больше задумываются о финансовой обеспеченности в старости. "Результаты опроса показывают, что часть людей, вышедших из второго пенсионного уровня, пересмотрела свое прежнее решение и теперь хочет лучше позаботиться о своем будущем", - отметил Мадисон.
Таким образом, около 31% людей, ранее отказавшихся от участия во втором пенсионном уровне, сегодня хотели бы изменить свое решение. По словам Мадисона, это важный сигнал, поскольку время играет ключевую роль в формировании пенсионного капитала. "Чем дольше пенсионные активы могут расти, тем выше вероятность создать надежную финансовую подушку безопасности к выходу на пенсию", - подчеркнул он.
Опрос также показал, что 42% жителей Эстонии продолжают делать взносы во второй пенсионный уровень и намерены сохранять накопления в дальнейшем. Еще 7% пока продолжают участвовать в системе, однако уже задумывались о выходе из нее. При этом 16% опрошенных никогда не вступали во второй пенсионный уровень.
Особенно заметно желание вернуться к накоплениям среди молодежи. Среди респондентов в возрасте от 18 до 29 лет, ранее снявших свои накопления, около 45% заявили, что хотели бы снова участвовать во втором пенсионном уровне.
"У молодых людей до выхода на пенсию остается больше всего времени, поэтому именно они могут получить наибольшую выгоду, если возобновят накопления как можно раньше. Даже перерыв в несколько лет означает, что вложенные средства и инвестиционный доход будут работать меньше времени", - пояснил Мадисон.
Сейчас законодательство Эстонии предусматривает, что человек, досрочно забравший средства из второго пенсионного уровня, может снова начать делать взносы только через десять лет.
Однако в парламенте Эстонии рассматривается законопроект, который предлагает сократить этот срок до пяти лет. "Десять лет - это очень долгий перерыв с точки зрения формирования пенсионных накоплений. Пятилетний срок сохранил бы серьезность решения о выходе из системы, но позволил бы людям, изменившим свое мнение, вернуться к накоплениям значительно раньше. Результаты опроса показывают, что интерес к такой возможности действительно существует", - сказал Мадисон.
При этом он подчеркнул, что даже возобновление участия не компенсирует уже потерянное время. "Чем раньше человек снова начнет формировать накопления, тем больше времени останется для роста пенсионных активов. Поэтому важно регулярно пересматривать свой долгосрочный пенсионный план и оценивать роль второго, третьего пенсионных уровней и других видов сбережений", - добавил эксперт.
Опрос проводился исследовательской компанией Norstat в мае 2026 года. В нем приняли участие 1001 житель Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.