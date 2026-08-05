Населению Латвии объяснили, почему за деньги налогоплательщиков надо собирать экскременты медведей
В последние дни в обществе возникли вопросы по поводу объявленного Управлением охраны природы тендера «Мониторинг бурых медведей на 2026–2028 годы». Ведомство разъясняет: получение достоверных и научно обоснованных данных — единственный способ юридически и практически обеспечить безопасность жителей.
Юридическое основание
«Поскольку бурый медведь является видом, находящимся под строгой охраной на уровне Европейского союза, сведения о реальном состоянии популяции и тенденциях ее роста являются единственным юридическим основанием, позволяющим государству выдавать разрешения на отстрел опасных животных», — подчеркивает директор Департамента охраны природы Управления охраны природы Гита Строде.
Управление охраны природы сообщает, что по данным мониторинга за 2025 год, в Латвии обитают 190 бурых медведей. Прогнозы показывают, что в ближайшие годы их численность продолжит расти, а сами животные будут распространяться не только в восточных регионах страны, но и в западном направлении. Поэтому в новом периоде потребуется значительно увеличить объем полевых обследований и генетических исследований.
Стоимость тендера на три года составляет 180 тысяч евро. Он предусматривает комплексный мониторинг бурых медведей по всей Латвии, включая сбор образцов с ДНК, генетический анализ, анализ пространственных данных, полевые наблюдения и обработку сообщений жителей.
Сбор шерсти и экскрементов
Для оценки состояния популяции проводится систематическое наблюдение в природной среде. Исследователи обследуют территории, фиксируют следы присутствия медведей и с помощью пространственного анализа картируют маршруты их передвижения.
Систематические наблюдения дополняются генетическим мониторингом. Исследователи устанавливают специальные ловушки для сбора шерсти и собирают образцы с ДНК медведей — шерсть, экскременты и слюну — в старых яблоневых садах, на разрушенных пасеках и в других местах, где зафиксирован ущерб, причиненный животными. Лабораторный анализ позволяет точно идентифицировать отдельных особей, в том числе конкретных проблемных медведей, чтобы после получения специального разрешения их можно было изъять из популяции и предотвратить угрозу людям или имуществу.
Большую помощь в сборе данных оказывают и сообщения жителей о встречах с медведями и маршрутах их передвижения. В 2025 году было получено 827 сообщений о случайных наблюдениях медведей или следов их присутствия. Они включали как непосредственные встречи с животными или записи фотоловушек, так и обнаружение отпечатков лап, шерсти, экскрементов и зимних берлог.