Населению Латвии объяснили, почему за деньги налогоплательщиков надо собирать экскременты медведей

Систематические наблюдения дополняются генетическим мониторингом. Исследователи устанавливают специальные ловушки для сбора шерсти и собирают образцы с ДНК медведей — шерсть, экскременты и слюну — в старых яблоневых садах, на разрушенных пасеках и в других местах, где зафиксирован ущерб, причиненный животными. Лабораторный анализ позволяет точно идентифицировать отдельных особей, в том числе конкретных проблемных медведей, чтобы после получения специального разрешения их можно было изъять из популяции и предотвратить угрозу людям или имуществу.