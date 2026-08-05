От бумажных билетов до Замка света - 25 вещей, которые изменились в Риге после ее 800-летия

С тех пор прошло 25 лет. За это время Рига не стала совершенно другим городом - старые проблемы с дорогами, мостами, историческими зданиями и оттоком жителей никуда не исчезли. Однако городской пейзаж, транспорт, общественные пространства и повседневные привычки рижан изменились заметнее, чем может показаться. Otkrito.lv собрал 25 перемен, которые произошли в Риге после ее 800-летия.