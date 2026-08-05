От бумажных билетов до Замка света - 25 вещей, которые изменились в Риге после ее 800-летия
Фото: Shutterstock
Как изменилась Рига после 2001 года?
В Латвии

От бумажных билетов до Замка света - 25 вещей, которые изменились в Риге после ее 800-летия

Елена Денисова

Otkrito.lv

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В августе 2001 года Рига с размахом отпраздновала свое 800-летие. Город встречал новый век без Южного моста, Замка света, низкопольных трамваев и привычных э-талонов. Велосипедная инфраструктура только начинала развиваться, многие набережные оставались техническими и неуютными, а большинство городских услуг требовало личного визита и бумажных документов.

С тех пор прошло 25 лет. За это время Рига не стала совершенно другим городом - старые проблемы с дорогами, мостами, историческими зданиями и оттоком жителей никуда не исчезли. Однако городской пейзаж, транспорт, общественные пространства и повседневные привычки рижан изменились заметнее, чем может показаться. Otkrito.lv собрал 25 перемен, которые произошли в Риге после ее 800-летия. 

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