В Риге будут строить баррикады и противотанковые заграждения в рамках военных учений
В пятницу, 7 августа, в Риге на улице Ояра Вациетиса пройдут практические учения, в ходе которых Рижская дума совместно с партнерами будет строить противомобильные инженерные сооружения - физические препятствия, предназначенные для замедления продвижения сил противника в городской среде. Цель учений - проверить и усовершенствовать способность задействованных служб действовать слаженно в случае угрозы государству.
Учения пройдут с 9:00 до 19:00 на участке улицы Ояра Вациетиса от бульвара Узварас до пешеходного моста через Марупите. Наиболее активные практические работы запланированы с 10:00 до 15:00.
"Безопасность Риги и готовность к любому сценарию угрозы - наш абсолютный приоритет. Возводя противомобильные инженерные сооружения и работая плечом к плечу со службами, мы в нынешних геополитических условиях не только укрепляем военную и инженерную устойчивость города, но и создаем эффективный механизм оперативного и скоординированного взаимодействия. Нам важно уже сегодня проверить все механизмы в реальных условиях, чтобы Рига была готова быстро и эффективно реагировать на любые угрозы", - заявил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
Во время учений специалисты с использованием тяжелой техники будут устанавливать различные препятствия из бетонных блоков, противотанковых металлических "ежей", бревен и других элементов. Также будет отрабатываться разделение территории на функциональные зоны и организация безопасного движения людей.
По соображениям безопасности место проведения учений разделят на учебную, охранную и зоны с ограниченным доступом. Организаторы подчеркивают, что это заранее запланированные учения, и причин для беспокойства у жителей нет. "Инженерные заграждения являются важным элементом, затрудняющим передвижение противника и дающим защитникам дополнительное время и преимущества. Однако их строительство в городской среде - задача не одной организации. Оно требует четко скоординированных действий самоуправления, Земессардзе и других партнеров. Такие практические учения позволяют уже сегодня проверить процедуры и укрепить обороноспособность Риги в контролируемых условиях, чтобы в случае кризиса быть полностью готовыми к действиям", - отметил командир 1-й Рижской бригады Земессардзе подполковник Эрик Кейстерс.
В связи с проведением учений 7 августа с 9:00 до 19:00 на указанном участке улицы Ояра Вациетиса будет ограничено движение транспорта и пешеходов. Жителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки, ограждения и указания организаторов, а также заранее планировать альтернативные маршруты.
В практических работах примут участие около 15 человек, а наблюдать за их ходом будут примерно 50 приглашенных представителей государственных и муниципальных учреждений. Учения организует и координирует Управление гражданской защиты Рижской думы совместно с инженерной ротой 1-й Рижской бригады Земессардзе.