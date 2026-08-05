В Риге будут строить баррикады и противотанковые заграждения в рамках военных учений

По соображениям безопасности место проведения учений разделят на учебную, охранную и зоны с ограниченным доступом. Организаторы подчеркивают, что это заранее запланированные учения, и причин для беспокойства у жителей нет. "Инженерные заграждения являются важным элементом, затрудняющим передвижение противника и дающим защитникам дополнительное время и преимущества. Однако их строительство в городской среде - задача не одной организации. Оно требует четко скоординированных действий самоуправления, Земессардзе и других партнеров. Такие практические учения позволяют уже сегодня проверить процедуры и укрепить обороноспособность Риги в контролируемых условиях, чтобы в случае кризиса быть полностью готовыми к действиям", - отметил командир 1-й Рижской бригады Земессардзе подполковник Эрик Кейстерс.