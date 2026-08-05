Учителя работают до 65, а чиновники устают уже в 50: латвийцы спорят из-за пенсии главы KNAB

Похожую позицию занял и пользователь, который пояснил: "Руководитель KNAB ушел не на обычную пенсию, а на пенсию за выслугу лет после 25 лет службы". На это Ройс Пуке ответил, что прекрасно понимает различие, но считает, что главный вопрос остается открытым. "Да, я это понимаю. Мой вопрос не в том, как называется эта пенсия. Мой вопрос в том, почему государство считает, что после 25 лет службы в органах безопасности человек может выйти на пенсию примерно в 50 лет, а учитель, медсестра или врач, которые тоже выполняют критически важную для общества работу, такой возможности не имеют? Речь идет о справедливости системы, а не о конкретном человеке", - подчеркнул блогер.