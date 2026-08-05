Учителя работают до 65, а чиновники устают уже в 50: латвийцы спорят из-за пенсии главы KNAB
Новость о том, что руководитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екабс Страуме ушел на пенсию за выслугу лет примерно в 50-летнем возрасте, вызвала бурную дискуссию в социальных сетях.
Сообщение о том, что после ухода с должности начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме вышел на пенсию за выслугу лет, вызвало широкий общественный резонанс. Активно эту тему в соцсетях поднял и кулинарный блогер Ройс Пуке, более известный как Pipars.
По его словам, главный вопрос заключается не в личности самого Страуме, а в принципах, по которым устроена система. "Я прочитал, что руководитель KNAB Екаб Страуме ушел на пенсию за выслугу лет. Он родился в 1976 году. То есть вышел на пенсию примерно в 50 лет. И у меня возникает один очень простой вопрос. Почему в Латвии у чиновников есть такие привилегии, тогда как люди, которые содержат эту систему своими налогами, вынуждены работать до 65 лет?" - написал он.
Блогер подчеркнул, что речь идет не об одном человеке, а о справедливости.
"Учитель, медсестра, врач, предприниматель, продавец, водитель и многие другие своими налогами финансируют систему, в которой часть государственных должностных лиц может выйти на пенсию значительно раньше. Почему учитель, который 35-40 лет стоит перед классом, не может уйти на пенсию в 50? Почему медсестра, работающая в ночные смены, не может? Почему врач, который спасает жизни, не может?" - задался вопросом автор публикации.
Эти слова нашли большой отклик у пользователей. "Полностью присоединяюсь к каждому слову", - написала одна из комментаторов, добавив, что работницы домов престарелых, сотрудники скорой помощи и многие другие заняты тяжелым физическим трудом, но не имеют права на столь раннюю пенсию.
Другая пользовательница призналась, что не понимает, почему женщины не могут уходить на пенсию раньше. "Рожать детей, заниматься домом, работать на государство... А какой-то молодой чиновник, просидевший на кресле, уходит раньше? Многие женщины уже к 50 годам имеют хронические заболевания из-за тяжелой работы и стресса", - написала она.
Еще одна участница обсуждения поделилась личным примером. "Мой старший сын всего на два года моложе господина Страуме. Он с утра до ночи работает в нашем фермерском хозяйстве, особенно во время уборки урожая, и даже думать о пенсии ему стыдно. А здесь мужчина в расцвете сил уже выходит на пенсию", - отметила она.
Некоторые комментаторы считают, что подобная система давно нуждается в пересмотре. "Этот вопрос действительно нужно пересматривать. Знаю людей, которые получили пенсию за выслугу лет еще до 45 лет, а потом продолжают работать в другом месте. Это ненормально", - говорится в одном из комментариев.
Впрочем, многие участники дискуссии напомнили, что пенсия за выслугу лет распространяется далеко не только на сотрудников KNAB. "Это касается не только его. В Латвии раньше выходят на пенсию полицейские, пограничники, пожарные, сотрудники служб безопасности, военные, прокуроры, судьи, дипломаты, бригады скорой помощи, артисты профессиональных театров, оперы и балета, а также представители некоторых транспортных профессий. На мой взгляд, это нормально", - написала одна из пользователей.
Другие также подчеркнули, что речь идет не об обычной возрастной пенсии.
"Пенсия за выслугу лет - это особая форма социального обеспечения для определенных профессий. Ее назначение регулируется специальными законами. Она предусмотрена для тех видов деятельности, где объективно сложно работать до общего пенсионного возраста", - отметила одна из комментаторов.
Похожую позицию занял и пользователь, который пояснил: "Руководитель KNAB ушел не на обычную пенсию, а на пенсию за выслугу лет после 25 лет службы". На это Ройс Пуке ответил, что прекрасно понимает различие, но считает, что главный вопрос остается открытым. "Да, я это понимаю. Мой вопрос не в том, как называется эта пенсия. Мой вопрос в том, почему государство считает, что после 25 лет службы в органах безопасности человек может выйти на пенсию примерно в 50 лет, а учитель, медсестра или врач, которые тоже выполняют критически важную для общества работу, такой возможности не имеют? Речь идет о справедливости системы, а не о конкретном человеке", - подчеркнул блогер.