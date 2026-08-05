Сколько стоит собрать ребенка в школу в Латвии в 2026 году

Корзина с дорогим рюкзаком, несколькими комплектами одежды, брендовой обувью и расширенным набором канцелярии может стоить 350-420 евро и более. При этом единой суммы для всех семей не существует. Родители младшего школьника обычно больше тратят на рюкзак и принадлежности для творчества, а семье подростка могут дороже обойтись одежда и обувь.