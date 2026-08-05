Сколько стоит собрать ребенка в школу в Латвии в 2026 году
До начала учебного года остается меньше месяца, и латвийские родители уже начинают подсчитывать расходы. Итоговая сумма может оказаться заметно выше ожидаемой, даже если покупать только самое необходимое и отказаться от дорогих брендов.
Мы изучили актуальные предложения нескольких работающих в Латвии магазинов и составили три примерные школьные корзины. В расчеты вошли рюкзак, канцелярские принадлежности, повседневная одежда и обувь, а также комплект для уроков спорта.
Цены проверены 5 августа 2026 года. Акции, наличие товаров и доступные размеры могут меняться.
Какие школьные принадлежности оплачивают родители
Учебники, рабочие тетради, электронные ресурсы и другие материалы, необходимые для реализации образовательной программы, должна обеспечивать школа или ее учредитель. На родителей при этом могут возлагаться расходы на предметы индивидуального пользования. В эту категорию входят канцелярские принадлежности, одежда, обувь, спортивная форма, средства гигиены и некоторые материалы, из которых ребенок во время занятий создает вещи для собственного использования.
Единого списка покупок для всех школьников Латвии не существует. Требования зависят от возраста ребенка, класса и конкретной школы. Поэтому краски, пластилин, папки, циркули и десятки тетрадей лучше не приобретать до получения официального списка.
Рюкзак может стоить от 19 до 90 евро
Рюкзак обычно становится одной из самых дорогих покупок перед школой. Разница между простыми и более сложными моделями может составлять несколько десятков евро.
В интернет-магазине 220.lv отдельные рюкзаки CoolPack в начале августа стоили около 20 евро. Другие модели этого бренда продавались примерно за 37-60 евро. Рюкзак с несколькими отделениями и дизайном Disney Stitch стоил около 50 евро.
Более жесткие школьные ранцы Herlitz стоили около 59-81 евро. Некоторые первоначальные цены до скидки достигали 99-110 евро.
В Pepco среди школьных товаров представлены более доступные модели, однако ассортимент и наличие могут заметно различаться между магазинами.
Для расчетов можно использовать следующие ориентиры:
- недорогой рюкзак - около 20-30 евро;
- рюкзак средней категории - 35-55 евро;
- жесткий или эргономичный ранец - 60-90 евро.
Самый дешевый вариант подойдет не каждому ребенку. Для ученика младших классов важны не только цена и рисунок, но и вес рюкзака, регулируемые лямки, плотность спинки, светоотражающие элементы и удобство застежек.
Пенал может стоить дороже всего его содержимого
Простой пустой пенал в 220.lv можно найти примерно за 4,30-8 евро. Модели CoolPack без наполнения стоят около 11-13 евро, а пеналы с принадлежностями - примерно 16-30 евро. Отдельные брендовые комплекты стоят более 40 евро.
В Pepco простые письменные принадлежности и небольшие наборы стоят преимущественно до 2,50 евро за товар. Например, небольшие блокноты и наборы принадлежностей предлагаются примерно за 1,30-2,50 евро.
Таким образом, пустой пенал и его содержимое выгоднее считать отдельно:
- пустой пенал - 4-13 евро;
- готовый пенал с принадлежностями - 16-30 евро;
- лицензионный или многосекционный комплект - от 30 евро.
Для экономной корзины разумнее купить обычный пенал и наполнить его самостоятельно.
Тетради и основные канцтовары обойдутся примерно в 20-40 евро
Стоимость канцелярии зависит прежде всего от возраста ребенка. Ученику начальной школы обычно нужны не только ручки и тетради, но также цветные карандаши, фломастеры, клей, ножницы, краски, кисти и альбомы.
В Officeday тетрадь на 24 листа формата B5 стоила 0,55 евро без НДС, то есть около 0,67 евро с НДС. Тетради и блокноты большего формата стоят заметно дороже. Например, тетрадь на 60 листов формата A4 продавалась за 2,73 евро без НДС, а некоторые спиральные тетради - за 2,78-3,59 евро без НДС.
В Pepco небольшие наборы канцелярских принадлежностей стоят примерно 1,30-2,50 евро, а тетради и блокноты с декоративным оформлением могут стоить 4-5 евро.
В 220.lv пустые пеналы начинаются примерно от 4-5 евро, а готовые наборы с карандашами, фломастерами и другими принадлежностями стоят преимущественно 16-30 евро.
Примерный базовый набор может включать: десять тетрадей; две синие ручки; два простых карандаша; ластик; точилку; линейку; цветные карандаши; фломастеры; ножницы; клей; альбом для рисования; краски и кисти; пенал.
При выборе недорогих товаров такой комплект можно собрать примерно за 20-25 евро. Если ребенок выбирает декоративные тетради, брендовый пенал и расширенные наборы для рисования, сумма увеличивается до 35-50 евро.
Одежда для школы обойдется минимум в 30-60 евро
Школьная форма обязательна не во всех учебных заведениях Латвии. Чаще всего родители покупают ребенку несколько нейтральных вещей, которые можно носить и вне школы.
В H&M детские брюки в начале августа стоили преимущественно 10-20 евро. Хлопковые брюки и модели чинос можно было найти за 13-15 евро, а более строгие костюмные брюки - примерно за 20 евро. Комплект из трех спортивных брюк стоил 25 евро.
Отдельная модель классических детских брюк стоила 13 евро.
В Pepco и Sinsay школьную одежду обычно можно найти дешевле, однако цены и размеры в этих сетях сильно зависят от текущей коллекции и конкретного магазина. На сайтах обеих сетей в августе были представлены отдельные школьные коллекции.
Для минимального расчета можно заложить:
- рубашка, блузка или поло - около 8-15 евро;
- брюки или юбка - около 10-20 евро;
- джемпер или кардиган - около 10-20 евро.
Один базовый комплект обойдется примерно в 28-55 евро. Если ребенку нужны две сменные пары брюк, несколько рубашек и дополнительная кофта, расходы могут вырасти до 60-100 евро.
Праздничный наряд специально к 1 сентября в расчет не включен.
Повседневная обувь добавит еще 20-40 евро
Обувь для школы бывает двух видов - та, в которой ребенок приходит на занятия, и сменная обувь для помещений. В некоторых школах сменная обувь обязательна.
Недорогие детские кеды и спортивные модели в сетевых магазинах можно найти примерно за 15-25 евро. Более прочные кроссовки известных марок обычно стоят 30-50 евро и дороже.
В Decathlon детские спортивные модели в августе стоили от 12-15 евро. Кроссовки Adidas для детей продавались примерно за 30 евро, а модели Puma - около 40 евро.
Для расчетов можно использовать следующие суммы:
- недорогая сменная обувь - 12-20 евро;
- обычные кеды или кроссовки - 20-35 евро;
- брендовая спортивная обувь - 30-50 евро.
Осенние непромокаемые ботинки в основную школьную корзину не включены, поскольку это отдельная сезонная покупка.
Спортивная форма стоит от 20 до 50 евро
Для уроков спорта обычно нужны футболка, шорты или спортивные брюки, а также отдельная обувь.
Сейчас в Decathlon базовые детские спортивные майки и футболки стоят примерно 8-12 евро, а отдельные модели - 15-20 евро. Шорты можно найти за 6 евро. Спортивные брюки продавались примерно за 12 евро, а отдельные модели легинсов - от 4 до 10 евро.
Детские спортивные кроссовки стоили от 12-15 евро. Модели Adidas продавались примерно за 30 евро, Puma - за 40 евро.
Минимальный комплект для уроков спорта можно собрать примерно так:
- футболка - 3-6 евро;
- шорты или легинсы - 4-10 евро;
- кроссовки - 12-20 евро.
Итого - примерно 19-36 евро.
Если купить спортивные брюки, кофту, брендовые кроссовки и отдельную сумку, расходы могут достигнуть 50-80 евро.
Бутылка, контейнер и мешок для обуви не всегда обязательны
Мешок для обуви или спортивной формы в 220.lv среди моделей CoolPack стоил около 8,90-10,80 евро.
В Pepco бутылки и контейнеры из школьной коллекции стоят преимущественно несколько евро. Например, бутылка Pusheen объемом 380 миллилитров продавалась за 3 евро, а коробка для еды - за 2,50 евро.
В зависимости от магазина и оформления можно ориентироваться на такие цены:
- простой мешок - 3-6 евро;
- брендовый мешок - 9-11 евро;
- бутылка - 3-10 евро;
- контейнер для еды - 2,50-8 евро.
Все три предмета вместе добавят к корзине примерно 9-25 евро. Однако покупать их стоит только в том случае, если они действительно нужны ребенку.
Экономная школьная корзина стоит около 120-150 евро
В минимальную корзину можно включить:
- рюкзак - 20-25 евро;
- пенал и канцелярские принадлежности - 25 евро;
- один комплект школьной одежды - 30-35 евро;
- повседневная или сменная обувь - 15-20 евро;
- спортивная форма и обувь - 20-25 евро;
- мешок и бутылка - около 10 евро.
Итоговая сумма составит примерно 120-140 евро. С небольшим запасом на отсутствующие размеры или дополнительные требования школы разумно рассчитывать на 150 евро. Такой вариант возможен при выборе самых доступных моделей и при условии, что ребенку не нужны новая куртка, осенние ботинки, несколько комплектов одежды и дорогой рюкзак.
Средняя корзина обойдется примерно в 190-260 евро
Более реалистичный вариант для семьи, которая покупает почти все заново, может выглядеть так:
- рюкзак среднего уровня - 40-55 евро;
- пенал и канцелярия - 35-40 евро;
- два комплекта одежды - 60-80 евро;
- повседневная обувь - 25-35 евро;
- спортивный комплект - 30-40 евро;
- бутылка, контейнер и мешок - 10-15 евро.
Общая сумма составит около 200-265 евро. Именно этот диапазон можно считать наиболее вероятным, если родители не выбирают самые дешевые товары, но и не покупают премиальные бренды.
Дорогая корзина легко превышает 350 евро
Если выбрать жесткий ранец за 70-90 евро, брендовые кроссовки, несколько комплектов одежды и дорогие канцелярские принадлежности, расходы быстро увеличиваются.
Пример такой корзины:
- эргономичный ранец - 80 евро;
- брендовый пенал и канцелярия - 50 евро;
- несколько комплектов одежды - 100-140 евро;
- повседневная обувь - 40-50 евро;
- спортивная форма и обувь - 50-70 евро;
- дополнительные принадлежности - 20-30 евро.
Итог составит примерно 340-420 евро.
При этом в сумму по-прежнему не входят верхняя одежда, осенние ботинки, смартфон, компьютер, письменный стол, школьное питание, транспорт и дополнительные занятия.
Покупать все заранее не стоит
Одна из главных ошибок - приобретать полный набор до получения списка от школы. Родители могут купить тетради неподходящего формата, лишние краски, папки или принадлежности, которые ребенку не понадобятся.
Перед походом в магазин стоит:
- проверить, сохранились ли рюкзак, пенал, ножницы, линейка и спортивная сумка;
- примерить прошлогоднюю одежду и обувь;
- дождаться списка от школы;
- сравнить цены в нескольких магазинах;
- не строить расчеты только на временных скидках;
- разделить покупки на обязательные и желательные.
Рюкзак и спортивная сумка нередко служат несколько лет. Линейки, ножницы, точилки, бутылки и контейнеры также необязательно менять перед каждым учебным годом.
Во сколько в итоге обойдется подготовка к школе
В 2026 году собрать ребенка в школу в Латвии можно примерно за 120-150 евро, если покупать только самое необходимое и выбирать недорогие товары. При покупке почти всех вещей с нуля более реалистичный бюджет составляет около 190-260 евро.
Корзина с дорогим рюкзаком, несколькими комплектами одежды, брендовой обувью и расширенным набором канцелярии может стоить 350-420 евро и более. При этом единой суммы для всех семей не существует. Родители младшего школьника обычно больше тратят на рюкзак и принадлежности для творчества, а семье подростка могут дороже обойтись одежда и обувь.