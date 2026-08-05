Для десятков тысяч жителей Латвии сделали важное обещание перед отопительным сезоном
Как сообщает Министерство климата и энергетики, учитывая, что с начала лета на рынке древесных гранул наблюдаются проблемы с их доступностью, а также резко выросли цены, три латвийских производителя гранул заключили меморандум. Они обязались обеспечить достаточный объем продукции для нужд латвийских домохозяйств.
Меморандум предусматривает, что латвийские производители гранул (пеллет) добровольно обязуются обеспечивать внутренний рынок достаточным количеством топлива, проводить понятную и прозрачную ценовую политику, а также считать энергетическую безопасность потребителей своим приоритетом.
На данный момент к меморандуму присоединились три производителя — Palleteries (бренд пеллет Top Granulas), Latgranula и Baltic Wood Trade. Министерство призывает присоединиться к инициативе и другие предприятия, которые поддерживают ее цели и готовы участвовать в их реализации.
Латвия является одним из крупнейших производителей древесных гранул в Европейском союзе. Их для отопления используют около 40 тысяч, или до 5% латвийских домохозяйств, ежегодно потребляя примерно 200 тысяч тонн топлива.
В последние годы геополитические события, изменения в цепочках поставок и рост спроса в Европе способствовали подорожанию гранул и в отдельные периоды осложняли их доступность для латвийских потребителей.
Ранее Министерство климата и энергетики призвало Latvijas Valsts meži увеличить объем доступного сырья для производства биотоплива, уделив особое внимание потребностям внутреннего рынка. Одновременно министерство обратилось в Центр защиты прав потребителей и Совет по конкуренции с просьбой усилить контроль за рынком гранул и оценить, не имеют ли место запрещенные соглашения между участниками рынка.
Ранее Otkrito.lv сообщило о том, что предстоящей зимой отопление в Латвии, скорее всего, будет дороже, чем минувшей.