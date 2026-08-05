В центре Риги откроется крупнейший в Латвии магазин HalfPrice.
В Латвии
Сегодня 10:40
Уже совсем скоро в Origo откроется крупнейший магазин HalfPrice в Латвии
12 августа в 10:00 на третьем этаже торгового центра Origo откроется магазин сети HalfPrice. Он станет первым магазином бренда в центре Риги и крупнейшим магазином HalfPrice в Латвии.
Новый магазин займет площадь 2363 квадратных метра. В ассортименте будут одежда, обувь, аксессуары, косметика, игрушки, спортивные товары, товары для домашних животных и дома.
HalfPrice работает в формате off-price и входит в группу компаний MODIVO PLATFORM. Первый магазин сети открылся в Польше в мае 2021 года. Сейчас сеть насчитывает более 240 магазинов в разных странах Европы, включая Латвию, Литву и Эстонию.
Компания сотрудничает с брендами и их официальными дистрибьюторами. В магазинах сети продаются товары международных марок из разных категорий.
В день открытия первые 50 покупателей получат купоны номиналом 30 евро. Использовать их можно будет для покупок в этом же магазине 12 августа.