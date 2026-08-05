После +30 в Латвию придет похолодание - синоптики рассказали, когда изменится погода
Жара, которая в отдельных районах Латвии достигнет +30 градусов, продержится недолго. Уже с пятницы погода изменится - станет прохладнее, усилится ветер, а ночами местами температура опустится ниже +10 градусов.
В четверг максимальная температура воздуха составит от +21 градуса на западном побережье Курземе до +30 градусов местами в Латгале. Однако уже в пятницу, субботу и воскресенье по всей стране воздух прогреется лишь до +19...+24 градусов.
Ночь на четверг станет самой теплой на этой неделе - минимальная температура составит +16...+20 градусов. В последующие ночи станет прохладнее, а к восходу солнца в воскресенье местами столбики термометров могут опуститься до +7...+9 градусов.
В ближайшие дни местами в Латвии пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Наибольшая вероятность ливней ожидается в юго-восточной части страны. В пятницу усилится западный ветер, местами с порывами.
В начале следующей недели вновь ожидается кратковременное потепление, после чего температура снова понизится. Как и на этой неделе, количество осадков прогнозируется ниже климатической нормы.