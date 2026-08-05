Над Каунасом парит 250-тонный диск - что скрывается под необычной конструкцией

Здесь показывают изображения в реальном времени со спутников наблюдения Земли и космических обсерваторий. Кроме того, посетителям доступны три отдельных фильма продолжительностью по 45 минут в разрешении 8K. Они отправляют зрителей в путешествие по Солнечной системе, далеким галактикам и природным явлениям нашей планеты.