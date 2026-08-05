Над Каунасом парит 250-тонный диск - что скрывается под необычной конструкцией
В Каунасе, на острове посреди реки Неман, появился впечатляющий объект, который заставляет усомниться в законах физики. Прямо над головами посетителей словно парит металлический диск весом 250 тонн. Под ним расположен научный центр Mokslo sala с самым современным планетарием в странах Балтии и 140 интерактивными экспонатами, где можно потерять счет времени как семьям с детьми, так и любителям технологий.
Самое "инстаграмное" здание Каунаса
В конструкцию научного центра интегрирован металлический диск весом 250 тонн и диаметром 27 метров. Он опирается всего на одну балку, создавая эффект левитации огромной конструкции.
Помимо необычного вида снизу, посетители могут подняться на зеленую крышу здания. Терраса плавно переходит в парковую зону острова Неман, поэтому по ней можно гулять прямо над зданием и делать эффектные фотографии с видом на реку и Старый город Каунаса.
Космос в формате 8K
В центре комплекса расположен планетарий с купольным залом высотой 11 метров, оснащенный самым современным оборудованием в странах Балтии.
Здесь показывают изображения в реальном времени со спутников наблюдения Земли и космических обсерваторий. Кроме того, посетителям доступны три отдельных фильма продолжительностью по 45 минут в разрешении 8K. Они отправляют зрителей в путешествие по Солнечной системе, далеким галактикам и природным явлениям нашей планеты.
140 интерактивных экспонатов
Практически все экспонаты здесь можно трогать и испытывать самостоятельно.
Постоянная экспозиция "Человек. Природа. Машина." рассказывает о современных технологиях и вопросах безопасности. Одним из самых популярных объектов для фотографий стала вращающаяся в воздухе машина.
Экспозиция "Пределы человеческого тела" предлагает узнать, сколько частей человеческого организма можно заменить искусственными, прежде чем человек превратится в робота.
Для детей предусмотрены собственные развлечения. Например, они могут раскрасить виртуальную рыбку, после чего она "оживает" и начинает плавать в огромном интерактивном аквариуме.
Летом и по выходным посещение лучше бронировать заранее, так как билеты на сеансы в планетарии быстро раскупают. Билеты в музей, планетарий и на STEM-занятия продаются отдельно, для семей предусмотрены специальные скидки.