Россия нанесла массированный удар по Киеву и области - погибли не менее 17 человек
Фото: Reuters / Scanpix
Пожарные работают на месте ракетного удара России в Киевской области, Украина, 5 августа 2026 года.
В мире

Россия нанесла массированный удар по Киеву и области - погибли не менее 17 человек

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Ночь на 5 августа стала одной из самых тяжелых для Киевской области за последнее время. Россия нанесла массированный удар баллистическими ракетами и беспилотниками, в результате которого погибли не менее 17 человек, десятки получили ранения, а спасатели до сих пор продолжают разбирать завалы.

В ночь с 4 на 5 августа Россия нанесла по Украине очередной массированный удар, основной целью которого стали Киев и Киевская область. По последним данным украинских властей, погибли не менее 17 человек, еще как минимум 42 получили ранения. Поисково-спасательные работы продолжаются, поэтому число жертв может увеличиться.

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Киевской области, где, по информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, погибли 16 человек. В самом Киеве погиб один человек, повреждения получили несколько районов города.

Из-за удара россиян 8 человек погибли на железнодорожной платформе в Киевской области. Люди находились на станции и ждали поезд, который задерживался. Атака произошла в момент, когда пассажиры оставались на платформе.

По данным украинских военных, ночью Россия использовала баллистические ракеты и ударные беспилотники. Сообщается, что были выпущены 24 баллистические ракеты "Искандер-М", четыре гиперзвуковые ракеты "Циркон" и более сотни дронов. Значительную часть беспилотников удалось сбить или подавить средствами радиоэлектронной борьбы, однако ракеты нанесли серьезный ущерб.

Фото: AP/Scanpix
Полицейские осматривают поврежденный склад почтовой компании Nova Poshta после российского ракетного удара по Киеву.
Полицейские осматривают поврежденный склад почтовой компании Nova Poshta после российского ракетного удара по Киеву.

Удары пришлись по складам, промышленным объектам и другим районам. В результате возникли крупные пожары, были разрушены здания, повреждена инфраструктура. Также сообщалось об утечке аммиака, которую впоследствии удалось локализовать. Спасатели всю ночь и утро разбирали завалы в поисках возможных выживших.

Российское Министерство обороны заявило, что целью атаки были логистические объекты и склады, связанные с обеспечением украинской армии. Украинские власти, в свою очередь, сообщили о повреждении гражданской инфраструктуры и жилых районов.

По оценкам международных СМИ, этот удар стал одним из самых смертоносных по Киевскому региону за последние месяцы и произошел на фоне продолжающейся эскалации взаимных дальнобойных атак России и Украины.

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