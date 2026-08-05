Россия нанесла массированный удар по Киеву и области - погибли не менее 17 человек

В ночь с 4 на 5 августа Россия нанесла по Украине очередной массированный удар, основной целью которого стали Киев и Киевская область. По последним данным украинских властей, погибли не менее 17 человек, еще как минимум 42 получили ранения. Поисково-спасательные работы продолжаются, поэтому число жертв может увеличиться.