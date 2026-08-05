Россия нанесла массированный удар по Киеву и области - погибли не менее 17 человек
Ночь на 5 августа стала одной из самых тяжелых для Киевской области за последнее время. Россия нанесла массированный удар баллистическими ракетами и беспилотниками, в результате которого погибли не менее 17 человек, десятки получили ранения, а спасатели до сих пор продолжают разбирать завалы.
В ночь с 4 на 5 августа Россия нанесла по Украине очередной массированный удар, основной целью которого стали Киев и Киевская область. По последним данным украинских властей, погибли не менее 17 человек, еще как минимум 42 получили ранения. Поисково-спасательные работы продолжаются, поэтому число жертв может увеличиться.
Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Киевской области, где, по информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, погибли 16 человек. В самом Киеве погиб один человек, повреждения получили несколько районов города.
Из-за удара россиян 8 человек погибли на железнодорожной платформе в Киевской области. Люди находились на станции и ждали поезд, который задерживался. Атака произошла в момент, когда пассажиры оставались на платформе.
По данным украинских военных, ночью Россия использовала баллистические ракеты и ударные беспилотники. Сообщается, что были выпущены 24 баллистические ракеты "Искандер-М", четыре гиперзвуковые ракеты "Циркон" и более сотни дронов. Значительную часть беспилотников удалось сбить или подавить средствами радиоэлектронной борьбы, однако ракеты нанесли серьезный ущерб.
Удары пришлись по складам, промышленным объектам и другим районам. В результате возникли крупные пожары, были разрушены здания, повреждена инфраструктура. Также сообщалось об утечке аммиака, которую впоследствии удалось локализовать. Спасатели всю ночь и утро разбирали завалы в поисках возможных выживших.
Российское Министерство обороны заявило, что целью атаки были логистические объекты и склады, связанные с обеспечением украинской армии. Украинские власти, в свою очередь, сообщили о повреждении гражданской инфраструктуры и жилых районов.
По оценкам международных СМИ, этот удар стал одним из самых смертоносных по Киевскому региону за последние месяцы и произошел на фоне продолжающейся эскалации взаимных дальнобойных атак России и Украины.