39 тысяч закрытых счетов и 26,8 млн евро. В Латвии предложили, куда направить невостребованные средства

Предложение касается только тех счетов, которые финансовое учреждение уже закрыло по собственной инициативе, но на которых остались деньги. Если клиент в течение пяти лет после закрытия счета не потребует средства, они могут перейти в распоряжение государства, считают в Министерстве юстиции. Новая норма не будет распространяться на физических лиц-резидентов Латвии, а также на замороженные, арестованные или подлежащие взысканию средства. Перед применением этой нормы клиентам предоставят еще шесть месяцев для востребования денег.