39 тысяч закрытых счетов и 26,8 млн евро. В Латвии предложили, куда направить невостребованные средства
Десятки миллионов евро могут перейти в распоряжение государства. В Латвии предложили направить невостребованные деньги с закрытых счетов иностранных клиентов на финансирование важных социальных проектов, включая создание специального Дома безопасности для детей и подростков.
Министр юстиции Эдвард Смилтенс предлагает использовать для финансирования общественно значимых функций долгое время невостребованные средства, оставшиеся на закрытых счетах иностранных резидентов и юридических лиц в финансовых учреждениях.
Предложение касается только тех счетов, которые финансовое учреждение уже закрыло по собственной инициативе, но на которых остались деньги. Если клиент в течение пяти лет после закрытия счета не потребует средства, они могут перейти в распоряжение государства, считают в Министерстве юстиции. Новая норма не будет распространяться на физических лиц-резидентов Латвии, а также на замороженные, арестованные или подлежащие взысканию средства. Перед применением этой нормы клиентам предоставят еще шесть месяцев для востребования денег.
По данным Ассоциации финансовой отрасли Латвии, на начало 2025 года в кредитных учреждениях страны было 39 136 таких счетов, на которых в общей сложности находилось около 26,8 млн евро. Точный объем средств, которые могут перейти государству, пока определить невозможно, так как у клиентов сохраняется возможность их востребовать.
В министерстве считают, что эти невостребованные средства можно направить на финансирование общественно значимых функций, в том числе на поддержку детей и молодежи, которые уже в раннем возрасте оказались в конфликте с законом. В частности, Смилтенс предлагает использовать эти средства для создания Дома безопасности для детей и молодежи.
Правительство поддержало создание такого учреждения еще в 2024 году, однако финансирование до сих пор не найдено. Потенциально его могут разместить на территории бывшей Брасской тюрьмы. Это будет безопасная и профессиональная среда поддержки для детей и подростков с серьезными поведенческими проблемами, которым ранее оказанная помощь оказалась недостаточной. Там они смогут получать индивидуально подобранную реабилитацию, коррекцию поведения и помощь специалистов, чтобы остановить усугубление проблем и дать шанс изменить жизненный путь. На создание учреждения требуется около 11,93 млн евро.
В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону о предотвращении легализации преступных доходов и финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Указанное предложение министерства внесло в рамках этих поправок перед их рассмотрением во втором чтении.