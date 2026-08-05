В Риге ожидается до +29 градусов, а по стране - до +30.
В Латвии
Сегодня 07:23
Латвию ждет жаркий и солнечный день с температурой до +30 градусов
Лето в Латвии продолжает набирать обороты. Новый день порадует почти всю страну жаркой погодой без дождей.
В светлое время суток почти на всей территории Латвии воздух прогреется до +25...+30 градусов. Существенных осадков не ожидается. Будет преобладать слабый ветер, небо останется переменно облачным. Индекс ультрафиолетового излучения будет умеренным.
В Риге временами небо будет затягивать облаками, однако осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха поднимется до +27...+29 градусов.