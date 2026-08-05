В Иманте рядом с популярным кафе ночью сгорела беседка

"Там курят. Люди приходят даже тогда, когда кафе не работает. Скорее всего, кто-то бросил непотушенную сигарету. Там есть скамейка - видимо, человек сидел, выбросил окурок, все начало тлеть, а сейчас жарко, и в итоге случился пожар. Когда мы не работаем, то не знаем, кто и как часто там сидит, но люди действительно приходят", - рассказала владелица кафе Наталья.