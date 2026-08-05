В Иманте рядом с популярным кафе ночью сгорела беседка
После полуночи пожарные спешили в Иманту, где в нескольких метрах от кафе горела беседка. Хозяйка заведения рассказала, что многие годы ее использовали как место для курения. Поэтому возникло подозрение, что причиной пожара мог стать непотушенный окурок.
Ночью огонь охватил навес от пола до самой крыши. Пламя, начавшее распространяться из одного угла, быстро добралось до стоявшего рядом стола. Около половины первого от громкого шума проснулась жительница соседнего дома Наталья, сообщает "Degpunktā".
"Я услышала какой-то удар. Посмотрела в окно - видимо, горел рубероид и трескались плиты. Пламя шло снизу, оттуда, где находится гриль. Я видела двух мужчин, которые уходили от огня. Позже подошли какие-то парни в шортах и начали тушить. Когда я звонила спасателям, я видела только огонь. Я просила, чтобы пожарные приехали, потому что пламя могло перекинуться дальше - рядом стояли машины, могла загореться и кофейня. Потом я увидела, что парни все залили водой и огонь погас", - рассказала женщина.
На место прибыли два пожарных расчета. Хотя к тому моменту пламя уже потушили, спасатели тщательно проверили, не осталось ли скрытых очагов возгорания.
Беседка находилась всего в нескольких метрах от популярного среди жителей Иманты кафе Trinat. По словам хозяйки заведения, она стояла там еще до открытия кафе и в основном использовалась посетителями и местными жителями как место для курения.
"Там курят. Люди приходят даже тогда, когда кафе не работает. Скорее всего, кто-то бросил непотушенную сигарету. Там есть скамейка - видимо, человек сидел, выбросил окурок, все начало тлеть, а сейчас жарко, и в итоге случился пожар. Когда мы не работаем, то не знаем, кто и как часто там сидит, но люди действительно приходят", - рассказала владелица кафе Наталья.
В беседке находились скамейки и стол, однако мусорного контейнера, куда можно было бы выбросить окурок, там не было. Сотрудница кафе Инна также предполагает, что пожар начался из-за случайно брошенной сигареты.
"Конечно, жалко. Беседка была симпатичной и хорошо сюда вписывалась. Хотели как лучше, но получилось так, что мы уезжаем, кафе закрывается, и здесь все остается без присмотра. Теперь ее придется убрать. Раньше ничего подобного не происходило, здесь вообще спокойно и никаких проблем не было", - рассказала Инна.
После демонтажа сгоревшей беседки владелица предприятия не планирует устанавливать на ее месте новую. Посетители кафе смогут продолжить курить в разрешенном месте на террасе, а местным жителям придется искать другое место для встреч.