BMW протаранил три автомобиля на Виенибас гатве в Риге - трое человек попали в больницу

"Он уже 45 лет за рулем и до этого не попадал в аварии. Трудно сказать, уснул ли он или ему стало плохо, потому что он не может объяснить, что произошло. Он не понял. Он ехал и вроде бы видел, что все стоят, но продолжал движение. Я знаю, что он никогда не ездит быстро, он уже в возрасте. Он всегда ездит очень спокойно. Мать помнит какой-то хлопок. Возможно, возникла проблема с шиной", - рассказал Константин.