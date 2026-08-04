BMW протаранил три автомобиля на Виенибас гатве в Риге - трое человек попали в больницу
Тяжелая авария во вторник потребовала вмешательства полиции и медиков на улице Виенибас гатве в Риге. BMW по пока не установленным причинам столкнулся с несколькими автомобилями, серьезно повредив как машины, так и находившихся в них людей.
В аварии участвовали четыре автомобиля. Kia получил наименьшие повреждения - его лишь слегка задел Chrysler, сообщает "Degpunktā".
В задней части Chrysler осталась крупная вмятина от удара BMW, передняя часть которого оказалась полностью разбита. У Audi было оторвано колесо. Его водитель Мартиньш рассказал, что столкновение началось именно с его машины.
"Я стоял последним в очереди. Мы все остановились у светофора, машин было много. Соседняя полоса была свободна, и я еще подумал, не перестроиться ли и не проехать вперед. Посмотрел в зеркало - сзади было совершенно свободно. Мы спокойно стояли, разговаривали, и тут последовал сильный удар. Машина уничтожена. Впереди стоял еще один автомобиль. BMW врезался в нас сзади, отлетел, по соседней полосе объехал ту машину и разбил еще и автомобиль впереди. Следов торможения вообще не было. Удар был таким, что, думаю, он даже не тормозил", - рассказал Мартиньш.
Мартиньш и его пассажир, к счастью, не пострадали. Водитель Kia также остался невредим. Однако медицинская помощь потребовалась женщине, управлявшей Chrysler, а также водителю BMW и его жене.
Сын пары Константин рассказал, что его отец почти не помнит, как спровоцировал аварию.
"Он уже 45 лет за рулем и до этого не попадал в аварии. Трудно сказать, уснул ли он или ему стало плохо, потому что он не может объяснить, что произошло. Он не понял. Он ехал и вроде бы видел, что все стоят, но продолжал движение. Я знаю, что он никогда не ездит быстро, он уже в возрасте. Он всегда ездит очень спокойно. Мать помнит какой-то хлопок. Возможно, возникла проблема с шиной", - рассказал Константин.
У матери Константина сломана рука. Водительница Chrysler ударилась головой, а водитель BMW получил достаточно серьезные травмы.
Все трое были госпитализированы в состоянии средней тяжести.