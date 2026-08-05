В Италии мусорщики сделали женщину миллионером, найдя выброшенный лотерейный билет

По словам представителя компании, женщина много лет играла одними и теми же числами, которые были связаны с дорогим для нее человеком. Вернувшись домой, она рассказала о случившемся родственникам, и один из них объяснил, что именно ее комбинация чисел выиграла миллион евро. Когда женщина поспешила обратно в магазин, выяснилось, что билет уже выбросили вместе с мусором, а отходы успел забрать мусоровоз.