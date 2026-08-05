В Италии мусорщики сделали женщину миллионером, найдя выброшенный лотерейный билет
Жительница Италии едва не лишилась выигрыша в один миллион евро, случайно выбросив счастливый лотерейный билет. Ради его поиска пришлось остановить мусоровоз и вручную перебрать горы отходов.
В Италии сотрудники компании по вывозу отходов SAMB помогли женщине вернуть лотерейный билет стоимостью 1 миллион евро, который по ошибке оказался в мусоре. Как сообщил руководитель подразделения компании в итальянском регионе Апулия Роберто Никола Тоскано, счастливый билет удалось найти целым и невредимым, после чего его вернули законной владелице.
История началась в воскресенье после розыгрыша. Женщина пришла в местный магазин, чтобы проверить билет, однако терминал выдал сообщение, что выигрыш "не может быть выплачен". Как объяснил Тоскано, небольшие торговые точки имеют право выплачивать только небольшие суммы, поэтому победительница не сразу поняла, что стала обладательницей главного приза.
По словам представителя компании, женщина много лет играла одними и теми же числами, которые были связаны с дорогим для нее человеком. Вернувшись домой, она рассказала о случившемся родственникам, и один из них объяснил, что именно ее комбинация чисел выиграла миллион евро. Когда женщина поспешила обратно в магазин, выяснилось, что билет уже выбросили вместе с мусором, а отходы успел забрать мусоровоз.
После этого она обратилась в компанию SAMB. Специалисты восстановили маршрут перемещения отходов и попытались определить, в какой именно машине находится билет. "Честно говоря, мы почти не надеялись, что удастся его найти", - признался Роберто Никола Тоскано. Тем не менее сотрудникам удалось установить нужный мусоровоз и вовремя остановить его. Затем работники компании целый день вручную перебирали собранные отходы, пока наконец не обнаружили выигрышный билет.
Тоскано также сообщил, что перед началом поисков компания подписала с женщиной соглашение, согласно которому она обязалась компенсировать дополнительные расходы на проведение этой необычной операции. Это было необходимо, поскольку в противном случае затраты пришлось бы покрывать за счет налогоплательщиков, так как SAMB является государственной компанией.