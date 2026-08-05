Одной рукой забираем, другой - помогаем: после повышения платы за муниципальное жилье рижанам пообещали пособия
Жители Риги, которым станет не по силам оплачивать новую арендную плату за муниципальные квартиры, смогут претендовать на жилищное пособие. Однако в городской думе уже разгорелись споры по этому поводу.
Жители Риги смогут претендовать на жилищное пособие, если после введения арендной платы за муниципальные квартиры они окажутся не в состоянии своевременно оплачивать жилье. Об этом стало известно на заседании Комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы.
Председатель комитета Элина Трейя пояснила, что помощь будет предоставляться тем жителям, которые столкнутся с финансовыми трудностями после введения новых арендных платежей. По ее словам, право на жилищное пособие имеют не только малообеспеченные семьи. Поддержку сможет получить любой житель, если после оплаты обязательных расходов его доход окажется ниже установленного уровня.
Такое заявление вызвало критику со стороны депутатов оппозиции. Они заявили, что городские власти сначала увеличивают финансовую нагрузку на жителей, а затем вынуждены компенсировать ее выплатой пособий.
В ответ Трейя отметила, что жители должны быть благодарны за возможность продолжать жить в муниципальных квартирах, где арендная плата все равно остается ниже рыночной. Депутат Рижской думы Вячеслав Степаненко, в свою очередь, заявил, что продолжит помогать жильцам добиваться отмены новой платы за аренду муниципального жилья.
Напомним, Рижская дума утвердила правила, согласно которым с 1 июля в муниципальных квартирах начала взиматься арендная плата. При принятии решения представители самоуправления заявляли, что средний размер арендной платы, рассчитанный с учетом универсальной кадастровой стоимости и площади квартиры, составит до 85 евро в месяц. Однако на заседании комитета представители Департамента жилья и окружающей среды сообщили, что подобных обещаний не давали.
Ранее депутат Юлия Степаненко заявила агентству LETA, что в первых счетах некоторые жители обнаружили суммы, достигающие 160 евро в месяц.
Как ранее поясняли в самоуправлении, до введения новых правил плата за пользование муниципальными квартирами исторически не взималась. В настоящее время в собственности или управлении Рижского самоуправления находятся 11 821 квартира. Из них 1963 являются социальными квартирами, а 9858 — муниципальными арендными квартирами.