Одной рукой забираем, другой - помогаем: после повышения платы за муниципальное жилье рижанам пообещали пособия

Председатель комитета Элина Трейя пояснила, что помощь будет предоставляться тем жителям, которые столкнутся с финансовыми трудностями после введения новых арендных платежей. По ее словам, право на жилищное пособие имеют не только малообеспеченные семьи. Поддержку сможет получить любой житель, если после оплаты обязательных расходов его доход окажется ниже установленного уровня.