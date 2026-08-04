Премьер отчитал Домбраву, который отправил "высокомерное" письмо Испании о событиях в Сеуте
Письмо латвийского министра, задуманное как жест солидарности, обернулось дипломатическим раздражением в Мадриде и замечанием со стороны премьер-министра.
Министр внутренних дел Янис Домбрава направил Испании письмо в связи с пограничным кризисом в Сеуте, когда из Марокко на территорию анклава временно прорвались десятки тысяч человек. В Мадриде письмо восприняли болезненно, поскольку тон министра сочли высокомерным, сообщила во вторник программа Латвийского телевидения "Panorāma".
Премьер-министр Андрис Кулбергс указал министру внутренних дел, что в дальнейшем при общении с зарубежными странами содержание подобных обращений необходимо согласовывать с Министерством иностранных дел.
По словам Домбравы, в письме он отметил, что события в Сеуте нельзя рассматривать лишь как отдельный инцидент. Проблему необходимо оценивать в более широком контексте, искать решение на уровне Европейского союза и укреплять безопасность внешних границ ЕС. Министр также выразил солидарность с Испанией.
В письме, по его словам, была выражена готовность предоставить различные виды технической помощи, если такая поддержка потребуется в рамках общего механизма солидарности.
"Одновременно мы также указали, что нельзя допустить легализации этих нелегальных иммигрантов. Достаточно много стран уже заявили, что это создает более широкие риски для безопасности Шенгенской зоны", - прокомментировал Домбрава.
По словам министра, никакой официальной реакции от Испании он не получил. Прошедшее совещание министров внутренних дел Домбрава расценил как "достаточно положительный или нейтральный ответ со стороны Испании".
Однако имеющаяся в распоряжении LTV неофициальная информация, полученная от надежных источников, свидетельствует, что испанская сторона выразила разочарование письмом латвийского министра внутренних дел. Тон письма был воспринят как высокомерный. За закрытыми дверями Испания указала, что в то время, когда ее военнослужащие защищают Латвию, латвийская сторона предпочитает нападать на Испанию в момент, когда сами испанцы сталкиваются с наплывом мигрантов.
Кулбергс признал, что слышал об этом письме. По его словам, ему очень импонируют энергия, инициативность и активность Домбравы в вопросах защиты латвийской границы и общей безопасности страны, однако иногда подобных инициатив бывает слишком много.
"И это тот случай, когда такие действия следовало согласовать", - заявил Кулбергс.
"Я понимаю, что господин Домбрава хотел поддержать Испанию и поделиться нашим опытом противодействия гибридной атаке. Он обращает внимание на то, что происходящее в Испании также является гибридной атакой со стороны Марокко, и предлагает учесть опыт Латвии по контролю потока мигрантов со стороны Беларуси и России. Однако эти вопросы являются чувствительными в международном пространстве, и их необходимо согласовывать с Министерством иностранных дел", - пояснил премьер-министр.
По словам Кулбергса, это необходимо для того, чтобы заявления разных ведомств не противоречили друг другу, а правительство было проинформировано о подобной переписке.
Как сообщалось, после миграционного кризиса в североафриканском испанском анклаве Сеута министры внутренних дел стран ЕС во вторник во время видеоконференции договорились активизировать борьбу с сетями контрабандистов, усилить депортации и улучшить обмен информацией.
На прошлой неделе в Сеуту массово прибыли нелегальные мигранты. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что в город с населением около 85 000 человек въехали 72 000 нелегальных мигрантов. По меньшей мере 72 мигранта погибли при попытке попасть в Сеуту.
С тех пор около 70 000 человек покинули Сеуту и вернулись в Марокко, однако произошедшее вызвало напряженность между Мадридом и рядом других европейских партнеров. "Было достигнуто общее понимание необходимости непрерывно бороться с сетями контрабандистов, усиливать депортации, укреплять границы ЕС, развивать тесное партнерство с третьими странами и улучшать возможности прогнозирования", - говорится в пресс-релизе.
Министры также договорились о "необходимости улучшить общее понимание ситуации", в том числе за счет более эффективного мониторинга социальных сетей.
Министры "указали, что коммуникацию в кризисных ситуациях можно дополнительно усилить, обеспечив своевременную координацию. Она должна быть более согласованной, особенно для противодействия злонамеренным внешним силам, участвующим в манипулировании информацией и иностранном вмешательстве", - говорится в заявлении, распространенном после видеоконференции министров внутренних дел стран ЕС.