Премьер отчитал Домбраву, который отправил "высокомерное" письмо Испании о событиях в Сеуте

"Я понимаю, что господин Домбрава хотел поддержать Испанию и поделиться нашим опытом противодействия гибридной атаке. Он обращает внимание на то, что происходящее в Испании также является гибридной атакой со стороны Марокко, и предлагает учесть опыт Латвии по контролю потока мигрантов со стороны Беларуси и России. Однако эти вопросы являются чувствительными в международном пространстве, и их необходимо согласовывать с Министерством иностранных дел", - пояснил премьер-министр.