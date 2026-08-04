На границе Латвии и Беларуси возобновил работу пункт пропуска "Патерниеки"

Это означает, что закрытие пограничного пункта Патерниеки остается одним из возможных вариантов, хотя "сейчас мы его не утверждаем, поскольку поток нелегальной миграции проходит не через сам пункт пропуска, а за его пределами". На вопрос, насколько экономические соображения влияют на решение пока не закрывать Патерниеки, премьер ответил, что главным является вопрос безопасности.