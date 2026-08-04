На границе Латвии и Беларуси возобновил работу пункт пропуска "Патерниеки"
После нескольких дней технического сбоя на латвийско-белорусской границе возобновил работу пункт пропуска "Патерниеки". Автомобили снова могут пересекать границу в обоих направлениях, а с 5 августа возобновится бронирование времени пересечения.
По информации Государственной пограничной охраны, автомобили, для которых ранее была оформлена действующая бронь, уже получают приглашения прибыть к пункту пропуска для пересечения границы. С вечера 4 августа через пункт пропуска "Патерниеки" вновь можно как въехать в Латвию из Беларуси, так и выехать из Латвии в Беларусь.
С 5 августа на сайте lvrobeza.lv вновь станет доступна возможность оформления новых бронирований времени пересечения границы.
Пограничный контроль в Патерниеки был невозможен с 31 июля из-за технических сбоев информационных систем. Ранее Государственная пограничная охрана призвала путешественников при необходимости пользоваться пунктами пропуска Мядининкай или Шальчининкай на литовско-белорусской границе.
Как сообщалось, сегодня правительство не стало принимать решение по предложению Министерства внутренних дел приостановить работу пограничного пункта Патерниеки на латвийско-белорусской границе. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил журналистам, что в августе МВД и оборонное ведомство проведут существенные превентивные мероприятия, чтобы максимально ограничить поток нелегальных мигрантов на границе, которая одновременно является внешней границей Европейского союза.
Премьер также подчеркнул, что для обеспечения безопасности государства правительство рассматривает все возможные варианты решения проблемы нелегальной миграции.
Это означает, что закрытие пограничного пункта Патерниеки остается одним из возможных вариантов, хотя "сейчас мы его не утверждаем, поскольку поток нелегальной миграции проходит не через сам пункт пропуска, а за его пределами". На вопрос, насколько экономические соображения влияют на решение пока не закрывать Патерниеки, премьер ответил, что главным является вопрос безопасности.
Ранее сообщалось, что возглавляемое Янисом Домбравой Министерство внутренних дел подготовило предложение приостановить работу пограничного пункта Патерниеки. Фактически это означало бы закрытие единственного автомобильного пункта пропуска на границе Латвии и Беларуси.
До конца года в приграничных с Беларусью районах Латвии действует усиленный режим охраны границы. Он введен из-за повышенного давления нелегальной миграции, создаваемого Беларусью.