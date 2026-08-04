Латвия может отправить военных для разминирования Ормузского пролива

В министерстве напоминают, что после совместных военных ударов США и Израиля по Ирану с 28 февраля 2026 года судоходство через Ормузский пролив регулярно сталкивается с серьезными перебоями. В ответ на кризис США, Великобритания и Франция сформировали международные коалиции, главной задачей которых станет восстановление свободы судоходства, обеспечение безопасного прохода коммерческих судов, предотвращение новых атак и возвращение доверия к безопасности морских перевозок через Ормузский пролив.