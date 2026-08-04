Латвия может отправить военных для разминирования Ормузского пролива
Латвия может направить до 20 военнослужащих для участия в международной операции по разминированию Ормузского пролива. При этом Минобороны подчеркивает, что латвийские военные не будут участвовать в боевых действиях против Ирана.
Латвия планирует присоединиться к многонациональным военным операциям по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Согласно подготовленному Министерством обороны проекту решения Сейма, в регион могут направить не более 20 военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС).
Планируется, что вклад Латвии будет заключаться в направлении подразделения Военно-морских сил по обезвреживанию взрывоопасных предметов с использованием автономных систем разминирования. Латвийские специалисты будут работать в составе международной водолазной команды, выполняющей операции по разминированию.
Кроме того, Латвия намерена направить штабных офицеров и инструкторов НВС в оперативные и тактические штабы коалиции, которые будут размещены как на территории стран-участниц, так и непосредственно в районе проведения операции.
В Министерстве обороны подчеркивают, что латвийский контингент будет участвовать исключительно в противоминных операциях, координации разминирования Ормузского пролива и мероприятиях по восстановлению безопасного судоходства. Участие в каких-либо боевых действиях на стороне США в конфликте с Ираном не предусмотрено.
По оценке стран, возглавляющих коалицию, полное разминирование Ормузского пролива может занять от 12 до 16 месяцев. С учетом планируемой ротации военнослужащих предлагается утвердить участие латвийского контингента в операции до 1 сентября 2028 года.
В настоящее время Министерство обороны и Национальные вооруженные силы совместно с Центральным командованием США, а также Великобританией и Францией согласовывают практические вопросы, связанные с размещением и обеспечением латвийского контингента. В случае одобрения решения Сеймом Министерство обороны проведет окончательные переговоры с партнерами по коалиции об обеспечении латвийских военнослужащих в районе проведения операции.
В министерстве напоминают, что после совместных военных ударов США и Израиля по Ирану с 28 февраля 2026 года судоходство через Ормузский пролив регулярно сталкивается с серьезными перебоями. В ответ на кризис США, Великобритания и Франция сформировали международные коалиции, главной задачей которых станет восстановление свободы судоходства, обеспечение безопасного прохода коммерческих судов, предотвращение новых атак и возвращение доверия к безопасности морских перевозок через Ормузский пролив.
Прежде чем проект решения поступит в Сейм, его должно одобрить правительство Латвии.