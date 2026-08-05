Стало известно, действительно ли снизились в Латвии цены на еду после уменьшения НДС
Цены на молоко, яйца, хлеб и мясо птицы после снижения ставки НДС уменьшились даже сильнее, чем ожидалось теоретически. При этом проверки Центра защиты прав потребителей (PTAC) показали, что большинство торговых предприятий корректно применяют новые правила.
Как сообщает PTAC, согласно данным мониторингу Центрального статистического управления (ЦСУ), введение сниженной ставки НДС в размере 12% на основные продукты питания достигло поставленной цели — цены для потребителей снизились. Если сравнить цены на 1 июня и 1 июля 2026 года, то хлеб подешевел на 7,74%, мясо птицы — на 7,88%, яйца — на 7,56%, а молоко — на 8,43%.
Мониторинг ЦСУ основан на данных трех крупнейших торговых сетей — Rimi, Maxima и Lidl. Теоретически после снижения ставки НДС с 21% до 12% цены должны были уменьшиться примерно на 7,44%. Однако фактическое снижение во всех четырех категориях товаров оказалось не только не ниже этого уровня, но и превысило его. Кроме того, в июле вырос и объем розничной торговли, который, по текущим прогнозам, окажется на 4% выше, чем в 2025 году.
В июле PTAC провел 74 проверки по всей Латвии, чтобы убедиться, что торговцы применяют сниженную ставку НДС в размере 12% к молоку, яйцам, хлебу и свежему мясу птицы. Во время первых проверок, проведенных сразу после вступления новых правил в силу, нарушения были выявлены в шести из 55 проверенных торговых точек. Однако при последующих проверках несоответствия практически не фиксировались.
Опрос, проведенный PTAC в социальных сетях, также показал, что изменения цен заметили сами потребители. В опросе приняли участие 156 человек. Более 38% респондентов отметили, что наиболее заметно подешевело молоко. На втором месте оказались яйца — снижение их стоимости заметили более 28% участников опроса, а на третьем — хлеб, подешевевший, по мнению 23,8% опрошенных.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что несмотря на все ухищрения, многие продукты в Латвии продолжают дорожать.