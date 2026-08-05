Стало известно, действительно ли снизились в Латвии цены на еду после уменьшения НДС

Мониторинг ЦСУ основан на данных трех крупнейших торговых сетей — Rimi, Maxima и Lidl. Теоретически после снижения ставки НДС с 21% до 12% цены должны были уменьшиться примерно на 7,44%. Однако фактическое снижение во всех четырех категориях товаров оказалось не только не ниже этого уровня, но и превысило его. Кроме того, в июле вырос и объем розничной торговли, который, по текущим прогнозам, окажется на 4% выше, чем в 2025 году.