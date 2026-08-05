Одна из отраслей латвийской промышленности неожиданно рухнула на 30%
По мнению главного экономиста банка Citadele Карлиса Пургайлиса, хотя в июне промышленность Латвии сохранила небольшой рост в годовом выражении, тем не менее ситуация в отрасли по-прежнему остается неоднородной.
В июне 2026 года объем промышленного производства в сопоставимых ценах с учетом календарной корректировки увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Основным фактором роста стала обрабатывающая промышленность, где производство увеличилось на 5%. Еще более значительный рост — на 13,8% — зафиксирован в добывающей промышленности и разработке карьеров. В то же время производство и распределение электроэнергии и газа сократилось на 29,8%, что существенно ограничило общий рост промышленности.
В ключевой для экономики обрабатывающей промышленности позитивная динамика сохранялась в ряде экспортно ориентированных отраслей. За первые шесть месяцев года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство химической продукции выросло на 21,4%, готовых металлических изделий — на 18,9%, компьютеров, электронной и оптической техники — на 15%, оборудования и механизмов — на 8,3%, продуктов питания — на 5,9%. В июне наиболее стремительный рост был отмечен в текстильной промышленности, где объем производства увеличился более чем в два раза по сравнению с июнем прошлого года.
Одновременно в ряде отраслей спад продолжился из-за слабого спроса и сложной рыночной ситуации. В крупнейшей отрасли обрабатывающей промышленности — деревообработке — объем производства за первое полугодие сократился на 0,2%, а в июне — на 1,1% в годовом выражении. Существенное снижение также зафиксировано в производстве напитков — на 28,2%, а также в сфере ремонта и установки оборудования — на 24,1%.
В месячном выражении ситуация выглядела менее оптимистично. По сравнению с маем объем промышленного производства с учетом сезонной корректировки сократился на 0,8%. Производство в обрабатывающей промышленности уменьшилось на 0,3%, в энергетике — на 13,3%, тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров был отмечен рост на 2,6%. По словам Пургайлиса, это свидетельствует о том, что активность в промышленности остается нестабильной, а на работу предприятий продолжают влиять как внутренние факторы, так и колебания внешнего спроса.
В целом, считает главный экономист Citadele, июньские показатели подтверждают постепенное восстановление латвийской промышленности, хотя рост пока остается неравномерным. Позитивные сигналы в экспортных отраслях и увеличение оборота свидетельствуют об улучшении ситуации на внешних рынках, однако спрос остается трудно прогнозируемым. Кроме того, слабые результаты в энергетике и отдельных сегментах обрабатывающей промышленности указывают на то, что темпы роста отрасли в ближайшее время, вероятно, останутся нестабильными.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в портовом латвийском городе зафиксирован резкий рост производства промышленной продукции.