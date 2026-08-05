Одна из отраслей латвийской промышленности неожиданно рухнула на 30%

В ключевой для экономики обрабатывающей промышленности позитивная динамика сохранялась в ряде экспортно ориентированных отраслей. За первые шесть месяцев года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство химической продукции выросло на 21,4%, готовых металлических изделий — на 18,9%, компьютеров, электронной и оптической техники — на 15%, оборудования и механизмов — на 8,3%, продуктов питания — на 5,9%. В июне наиболее стремительный рост был отмечен в текстильной промышленности, где объем производства увеличился более чем в два раза по сравнению с июнем прошлого года.