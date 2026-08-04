Правительство Латвии пока отказалось от полного закрытия границы с Беларусью
Правительство Латвии пока не стало закрывать единственный автомобильный пункт пропуска на границе с Беларусью. Вместо этого власти намерены усилить восточную границу, задействовав Национальные вооруженные силы и подразделения союзников во время военных учений.
Правительство Латвии не стало рассматривать предложение Министерства внутренних дел о временном закрытии пограничного пункта "Патерниеки" на латвийско-белорусской границе. Об этом во время перерыва заседания правительства сообщили премьер-министр Андрис Кулбергс и министр внутренних дел Янис Домбрава.
По словам главы правительства, в августе МВД и Министерство обороны реализуют дополнительные превентивные меры, направленные на максимально возможное сокращение потока нелегальных мигрантов через восточную границу, которая одновременно является внешней границей Европейского союза. Кулбергс подчеркнул, что правительство продолжает рассматривать различные варианты обеспечения государственной безопасности.
"Закрытие пункта "Патерниеки" остается одним из возможных вариантов, однако сейчас мы этого не подтверждаем, поскольку основной поток нелегальной миграции проходит не через сам пункт пропуска, а вне его", - отметил премьер-министр.
Отвечая на вопрос о том, повлияли ли экономические последствия на отказ от немедленного закрытия пункта пропуска, Кулбергс подчеркнул, что приоритетом для правительства остается безопасность государства.
Министр внутренних дел Янис Домбрава сообщил, что достигнута договоренность о более тесном взаимодействии с Министерством обороны и Национальными вооруженными силами для предотвращения попыток незаконного пересечения латвийской границы. "Также оцениваются различные другие варианты наших действий, чтобы свести число нелегальных мигрантов к нулю", - заявил министр.
По его словам, приостановка работы пункта "Патерниеки" остается одним из рассматриваемых сценариев, однако окончательное решение пока не принято.
Домбрава отметил, что в других странах подобные меры принимались лишь после резкого ухудшения ситуации непосредственно в пунктах пропуска. Поэтому, если обстоятельства изменятся, решение о закрытии может быть принято оперативно.
Премьер-министр добавил, что добиться абсолютного нулевого уровня нелегальной миграции невозможно, однако государство должно использовать наиболее эффективные методы борьбы с этим явлением. По его словам, особое внимание будет уделено применению современных технических средств контроля. Кулбергс также сообщил, что уже в августе возле восточной границы пройдут военные учения, в которых примут участие Национальные вооруженные силы и подразделения союзников. "Министр обороны уже сообщил, что будут проведены учения, а силы наших союзников будут значительно активнее размещены ближе к границе. Эти мероприятия также будут использованы для усиления охраны государственной границы", - подчеркнул премьер-министр.
Домбрава отдельно прокомментировал ситуацию в пункте пропуска "Патерниеки", который с 31 июля фактически не работает из-за технических неполадок. По его словам, проблемы связаны с работой мобильной сети, и власти рассчитывают устранить их уже в течение сегодняшнего дня.