Правительство Латвии пока отказалось от полного закрытия границы с Беларусью

Премьер-министр добавил, что добиться абсолютного нулевого уровня нелегальной миграции невозможно, однако государство должно использовать наиболее эффективные методы борьбы с этим явлением. По его словам, особое внимание будет уделено применению современных технических средств контроля. Кулбергс также сообщил, что уже в августе возле восточной границы пройдут военные учения, в которых примут участие Национальные вооруженные силы и подразделения союзников. "Министр обороны уже сообщил, что будут проведены учения, а силы наших союзников будут значительно активнее размещены ближе к границе. Эти мероприятия также будут использованы для усиления охраны государственной границы", - подчеркнул премьер-министр.