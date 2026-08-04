В Риге пропал 6-летний мальчик: полиция просит помощи
Государственная полиция Латвии просит жителей помочь в поисках шестилетнего Даниэля Волкова. Мальчик пропал днем 4 августа.
Государственная полиция Латвии объявила в розыск шестилетнего Даниэля Волкова, который без вести пропал в понедельник, 4 августа. Последний раз мальчика видели в районе парка Нордекю на улице Дзирциема в Риге.
Приметы ребенка: короткие каштановые волосы. В момент исчезновения он был одет в черную футболку с рисунком, синие шорты и синие тапочки. На голове у мальчика была красная кепка с козырьком.
По имеющейся информации, при себе у Даниэля может быть фиолетовый самокат, на передней части которого изображена буква "D".
Государственная полиция призывает всех, кто видел мальчика или располагает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, незамедлительно сообщить об этом по телефону 112. Любая информация может помочь в поисках ребенка.