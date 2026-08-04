Пропавший в Риге 6-летний мальчик найден
Фото: Valsts policija meklē
Полиция Латвии разыскивает пропавшего в Риге шестилетнего Даниэля.
Аварии и происшествия
Дополнена:Сегодня 17:54

Пропавший в Риге 6-летний мальчик найден

Отдел новостей

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Сегодня Государственная полиция Латвии просила жителей помочь в поисках шестилетнего Даниэля Волкова. Мальчик пропал днем 4 августа. К счастью, ближе в вечеру он был найден.

Ранее Государственная полиция Латвии объявила в розыск шестилетнего Даниэля Волкова, который без вести пропал в понедельник, 4 августа. Последний раз мальчика видели в районе парка Нордекю на улице Дзирциема в Риге.

Приметы ребенка: короткие каштановые волосы. В момент исчезновения он был одет в черную футболку с рисунком, синие шорты и синие тапочки. На голове у мальчика была красная кепка с козырьком.

По имеющейся информации, при себе у Даниэля может быть фиолетовый самокат, на передней части которого изображена буква "D".

Темы

Государственная полицияДзирциемаРозыск

Другие сейчас читают