Полиция Латвии разыскивает пропавшего в Риге шестилетнего Даниэля.
Аварии и происшествия
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Пропавший в Риге 6-летний мальчик найден
Сегодня Государственная полиция Латвии просила жителей помочь в поисках шестилетнего Даниэля Волкова. Мальчик пропал днем 4 августа. К счастью, ближе в вечеру он был найден.
Ранее Государственная полиция Латвии объявила в розыск шестилетнего Даниэля Волкова, который без вести пропал в понедельник, 4 августа. Последний раз мальчика видели в районе парка Нордекю на улице Дзирциема в Риге.
Приметы ребенка: короткие каштановые волосы. В момент исчезновения он был одет в черную футболку с рисунком, синие шорты и синие тапочки. На голове у мальчика была красная кепка с козырьком.
По имеющейся информации, при себе у Даниэля может быть фиолетовый самокат, на передней части которого изображена буква "D".