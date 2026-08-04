Концерт с участием Бусулиса, выставка техники и оркестр из Канады: как Рига отметит 35-летие Земессардзе
23 августа в Риге у памятника Свободы Земессардзе отметит свое 35-летие. В программе предусмотрены богослужение, военная церемония с участием подразделений Земессардзе, концерт оркестра, выставка техники, экипировки и оружия, а также различные активности для посетителей.
"35-летие Земессардзе - это история о людях, которые добровольно решили взять на себя ответственность за безопасность Латвии. От первых земессаргов, вставших на защиту независимости страны в 1991 году, до современной Земессардзе неизменной остается одна ценность - готовность защищать свою страну, общество и демократию. Сегодня Земессардзе является современной и боеспособной опорой Национальных вооруженных сил, сила которой основана на патриотизме, профессионализме и доверии общества. Мы приглашаем всех присоединиться к мероприятиям в честь 35-летия Земессардзе, чтобы вместе отметить этот значимый юбилей, познакомиться с ее повседневной работой и почтить людей, которые уже 35 лет укрепляют безопасность Латвии", - рассказал командующий Земессардзе бригадный генерал Айвар Крюков.
Праздничные мероприятия начнутся в 10:00 с богослужения в Домском соборе.
С 10:00 на Эспланаде можно будет осмотреть военную технику, которой располагает Земессардзе. Выставки оружия и экипировки, а также демонстрации различных возможностей пройдут в парках возле памятника Свободы. Параллельно будут организованы различные творческие занятия, к которым смогут присоединиться посетители.
В 12:00 жители и гости Риги смогут посмотреть торжественную церемонию подразделений Земессардзе у памятника Свободы.
С 13:00 до 15:00 на сцене у памятника Свободы пройдет концерт оркестра Земессардзе "Земля, которую мы защищаем".
В концерте также примут участие хор Земессардзе Stars и танцевальный ансамбль Bramaņi. Специальным гостем станет Центральный оркестр Вооруженных сил Канады под руководством дирижера, капитана Кристин Дэвис.
На сцене выступят известные латвийские исполнители Aminata, Интарс Бусулис, Микс Галвановскис и Дайнис Скутелис.
Одновременно с 13:00 до 16:00 в сквере у Оперы будет работать дискуссионная палатка Zem-teksts, где пройдут беседы на важные для Земессардзе темы.
Убеждение в необходимости создания в Латвии организации народной самообороны укрепилось в январе 1991 года, во время баррикад, когда общество объединилось для защиты независимости страны.
23 августа 1991 года был принят закон "О Земессардзе Латвии", согласно которому Земессардзе стала добровольным военным формированием общественной самообороны. Уже 24 августа первый командующий Земессардзе издал приказ о начале регистрации кандидатов в самоуправлениях.
В сентябре началось формирование батальонов в соответствии с территориальным делением страны, а также был создан штаб Земессардзе.
За несколько месяцев в 35 территориальных батальонов вступили более 10 000 добровольцев. В течение года число участников выросло почти до 17 000 человек, благодаря чему Земессардзе стала крупнейшей лояльной государству военной организацией в Латвии.