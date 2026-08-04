Концерт с участием Бусулиса, выставка техники и оркестр из Канады: как Рига отметит 35-летие Земессардзе

"35-летие Земессардзе - это история о людях, которые добровольно решили взять на себя ответственность за безопасность Латвии. От первых земессаргов, вставших на защиту независимости страны в 1991 году, до современной Земессардзе неизменной остается одна ценность - готовность защищать свою страну, общество и демократию. Сегодня Земессардзе является современной и боеспособной опорой Национальных вооруженных сил, сила которой основана на патриотизме, профессионализме и доверии общества. Мы приглашаем всех присоединиться к мероприятиям в честь 35-летия Земессардзе, чтобы вместе отметить этот значимый юбилей, познакомиться с ее повседневной работой и почтить людей, которые уже 35 лет укрепляют безопасность Латвии", - рассказал командующий Земессардзе бригадный генерал Айвар Крюков.