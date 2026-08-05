Без бутылки остались совсем не те: назван неожиданных эффект от ограничений на продажу алкоголя в Латвии

По его словам, часть жителей стала покупать алкоголь заранее и "про запас", что с точки зрения торговли и поступлений акцизного налога даже может выглядеть положительно. Однако, как отмечает эксперт, самое интересное проявилось совсем в другом. По его наблюдениям, чаще всего жалуются вовсе не люди, регулярно употребляющие алкоголь. По мнению политолога, люди, которые действительно регулярно употребляют алкоголь, давно приспособились к новым правилам и заранее планируют покупки. "Я не встретил ни одного человека, который любит выпить и говорил бы: эти ограничения мне очень мешают, я не могу утром или вечером выпить. У них с этим все в порядке".