Без бутылки остались совсем не те: назван неожиданных эффект от ограничений на продажу алкоголя в Латвии
После введения ограничений на время продажи алкоголя в Латвии недовольными оказываются вовсе не любители выпить, а люди, которые употребляют алкоголь редко. Таким наблюдением на TV24 поделился политолог Филип Раевскис.
После введения ограничений на время продажи алкоголя в Латвии продолжаются споры о том, достигают ли новые правила своей цели. Политолог и сооснователь агентства общественных отношений Mediju tilts Филип Раевскис считает, что на практике эффект оказался далеко не таким, как ожидалось.
По его словам, часть жителей стала покупать алкоголь заранее и "про запас", что с точки зрения торговли и поступлений акцизного налога даже может выглядеть положительно. Однако, как отмечает эксперт, самое интересное проявилось совсем в другом. По его наблюдениям, чаще всего жалуются вовсе не люди, регулярно употребляющие алкоголь. По мнению политолога, люди, которые действительно регулярно употребляют алкоголь, давно приспособились к новым правилам и заранее планируют покупки. "Я не встретил ни одного человека, который любит выпить и говорил бы: эти ограничения мне очень мешают, я не могу утром или вечером выпить. У них с этим все в порядке".
По словам политолога под ударом оказалась совсем другая категория латвийцев. "Они пьют мало, они спортсмены. И вот наступает тот единственный случай, когда хочется выпить, а дома ничего нет, потому что в повседневной жизни они не пьют".
Именно поэтому, считает Раевскис, новые ограничения чаще всего создают неудобства совсем не для той аудитории, на которую были рассчитаны. "Те, кого я встречаю, - очень здоровые люди, на которых, по сути, эти ограничения вообще не были ориентированы. Именно они остаются без алкоголя, потому что не делают запасов и не покупают его заранее".