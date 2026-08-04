В школе в Огре умер дворник, проработавший на новом месте всего пять дней: начата проверка

После получения информации сотрудники инспекции незамедлительно прибыли на место происшествия. В ходе проверки уже опрошены свидетели, продолжается сбор информации и анализ всех обстоятельств случившегося. В инспекции подчеркивают, что делать какие-либо выводы о причинах трагедии или возможных нарушениях требований охраны труда пока преждевременно. Окончательные выводы будут сделаны только после завершения проверки.