В школе в Огре умер дворник, проработавший на новом месте всего пять дней: начата проверка
Государственная инспекция труда начала проверку после смерти технического работника в основной школе в Огре. Мужчина проработал всего пять дней и был найден без признаков жизни во время перерыва. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
После получения информации сотрудники инспекции незамедлительно прибыли на место происшествия. В ходе проверки уже опрошены свидетели, продолжается сбор информации и анализ всех обстоятельств случившегося. В инспекции подчеркивают, что делать какие-либо выводы о причинах трагедии или возможных нарушениях требований охраны труда пока преждевременно. Окончательные выводы будут сделаны только после завершения проверки.
Как сообщалось ранее, утром в понедельник при невыясненных обстоятельствах в основной школе Кална в Огре скончался дворник. Технический работник был принят на работу всего пять дней назад, чтобы временно заменить отсутствующего сотрудника и выполнять обязанности садовника и дворника.
Утром мужчина пришел на работу и приступил к своим обязанностям. Позже, во время перерыва на отдых, его обнаружили без признаков жизни. На месте сразу начали проводить реанимационные мероприятия и вызвали бригаду Службы неотложной медицинской помощи, однако спасти мужчину не удалось.
В самоуправлении Огрского края сообщили, что, по имеющейся информации, сотрудник умер во время отдыха, а произошедшее не связано с выполнением трудовых обязанностей или нарушением требований охраны труда. О случившемся была уведомлена Государственная инспекция труда.
Представитель Государственной полиции Лига Дзилюма ранее сообщила, что ничто не указывает на признаки преступления. Более подробная информация пока не разглашается.