Очевидцы заметили плачущих детей в прямом эфире TikTok и вызвали полицию к пьяной матери в Лиепае
Поздно вечером 3 августа 2026 года, благодаря оперативности очевидцев, Лиепайская муниципальная полиция предотвратила угрозу жизни и здоровью двух малолетних детей.
Около 23:00 в Лиепайскую муниципальную полицию поступила информация о том, что женщина из Лиепаи в состоянии явного алкогольного опьянения ведет прямую трансляцию в приложении TikTok. В кадре также были видны двое маленьких плачущих детей. Сообщивший об этом человек смог указать адрес, откуда велась трансляция.
Когда сотрудники полиции прибыли на место, дверь открыла женщина с явными признаками опьянения. На вопрос, находится ли она в квартире одна, женщина отреагировала агрессивно и попыталась силой закрыть входную дверь. Из квартиры был слышен плач младенца.
Внутри стоял неприятный запах. На полу валялись бутылки из-под алкоголя, одеяла, подушки, а также пластиковое ведро, наполненное окурками. Полы были залиты жидкостью неизвестного происхождения. Женщина утверждала, что пила только пиво.
Садясь на кровать, женщина села на своего младенца, после чего начала вести себя агрессивно по отношению к сотрудникам полиции. Держа ребенка на руках, она пыталась ударить полицейского и не реагировала на требования успокоиться и сесть.
У женщины 1999 года рождения забрали младенца. Чтобы она не угрожала здоровью и жизни детей, ее задержали с применением наручников.
В квартире находились двое детей - двухлетний ребенок и шестимесячный младенец. Женщина явно была не в состоянии о них заботиться.
Для проверки состояния здоровья детей на место вызвали сотрудников Службы неотложной медицинской помощи. Проверка показала, что концентрация алкоголя в выдыхаемом женщиной воздухе составляла 2,29 промилле.
Детей изъяли из семьи и передали кризисной приемной семье. Поскольку женщина вела себя агрессивно, ее доставили во временное помещение для задержанных Лиепайской муниципальной полиции.
В отношении женщины начат процесс об административном правонарушении. О случившемся также сообщили Сиротскому суду для дальнейшего выяснения обстоятельств дела.