Латвийские перевозчики ищут выход после закрытия "Патерниеки" - часть денег уйдет литовцам и полякам

В АТД указали, что за семь месяцев этого года для пересечения латвийско-белорусской границы в пограничном пункте "Патерниеки" грузовыми транспортными средствами с грузом было произведено 12 803 регистрации. На момент прекращения деятельности на погранпункте "Патерниеки" были активные бронирования для 179 грузовых транспортных средств с грузом, которым придется переоформлять сопроводительные документы на груз или искать другое решение для обеспечения выполнения обязательств.