Латвийские перевозчики ищут выход после закрытия "Патерниеки" - часть денег уйдет литовцам и полякам
Закрытие пункта пропуска "Патерниеки" на границе Латвии и Беларуси уже вынудило латвийских перевозчиков искать партнеров в Литве и Польше - так латвийские компании пытаются спасти поставки и сократить убытки.
Латвийские перевозчики ищут литовских и польских перевозчиков, которые могли бы принять грузы, чтобы уменьшить убытки, вызванные закрытием латвийско-белорусского пограничного пункта "Патерниеки", и обеспечить выполнение поставок, сообщил представитель Автотранспортной дирекции (АТД) Виктор Закис.
В АТД указали, что за семь месяцев этого года для пересечения латвийско-белорусской границы в пограничном пункте "Патерниеки" грузовыми транспортными средствами с грузом было произведено 12 803 регистрации. На момент прекращения деятельности на погранпункте "Патерниеки" были активные бронирования для 179 грузовых транспортных средств с грузом, которым придется переоформлять сопроводительные документы на груз или искать другое решение для обеспечения выполнения обязательств.
Латвийские международные автоперевозчики въезд на территорию Беларуси через погранпункт "Патерниеки" в основном использовали для передачи грузов для Центральной Азии следующему перевозчику.
"Закрытие погранпункта, несомненно, повлияет на отрасль автоперевозок. Латвийские перевозчики уже сейчас активно ищут литовских и польских перевозчиков, которые могли бы взять на себя перевозку грузов, чтобы уменьшить возникшие убытки и обеспечить выполнение поставок", - указал Закис.