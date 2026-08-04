В среду в Латвии до +30: синоптики предупреждают об опасном ультрафиолете

В ближайшие сутки облачность будет преимущественно небольшой, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер. Ночью местами образуется туман. Температура воздуха ночью опустится до +12..+17 градусов, местами в Видземе - до +9 градусов. Максимальная температура днем ожидается от +22..+24 градусов местами на побережье до +30 градусов на юге Латвии.