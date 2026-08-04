Пока airBaltic на грани банкротства, аэропорт Таллина установил рекорд по числу пассажиров
Фото: Shutterstock
Самолет airBaltic в Таллинском аэропорту.
В мире

Пока airBaltic на грани банкротства, аэропорт Таллина установил рекорд по числу пассажиров

Отдел новостей

Jauns.lv

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В июле аэропорт Таллина обслужил рекордные 384 тысячи пассажиров. Это на 19% больше, чем в июле прошлого года, и самый высокий месячный показатель за всю историю аэропорта, сообщила компания-оператор Tallinna Lennujaam.

По сравнению с июнем пассажиропоток вырос еще на 2,9%. Предыдущий рекорд был установлен месяцем ранее — в июне, когда аэропорт обслужил 373 546 пассажиров. Таким образом, уже третий месяц подряд аэропорт Таллина обновляет исторический максимум по количеству обслуженных пассажиров.

Среди регулярных направлений наибольшей популярностью у пассажиров, вылетающих из Таллина, пользовались Варшава, Хельсинки и Франкфурт.

Всего за первые семь месяцев 2026 года аэропорт Таллина обслужил более 2,15 млн пассажиров, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2025 году все аэропорты Эстонии в совокупности также установили рекорд, обслужив более 3,58 млн пассажиров. Это на 2307 человек больше, чем в 2024 году.

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ТаллинairBalticOtkrito.lvХельсинкиВаршава

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