Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 15:40
От Дворца спорта до детской железной дороги - что в Риге исчезло навсегда и по чему горожане скучают до сих пор
Город меняется незаметно. Сначала закрывается знакомое кафе, затем исчезает вывеска, перестает ходить поезд или сносится здание, без которого когда-то невозможно было представить целый район. Спустя годы на его месте появляется новый дом, парковка или пустырь, но рижане продолжают давать ориентиры по тому, чего уже давно нет.
Некоторые исчезнувшие места были важны для всего города. Другие запомнились обычными деталями - движущимися куклами в витрине, запахом выпечки, очередью за билетами или поездкой, которая в детстве казалась настоящим путешествием.