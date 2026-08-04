На Видземском шоссе недалеко от Риги проходит интересный дорожный эксперимент
В рамках исследовательского проекта на Видземском шоссе (A2) в Ропажском крае, у границы Риги (12,88–13,48 км), на левой проезжей части в экспериментальных целях уложено асфальтовое покрытие, в котором часть битума заменена добавками биологического происхождения.
Проект реализует компания Vianova при поддержке Latvijas Valsts ceļi (LVC). Цель проекта - создать асфальтобетонные смеси с меньшими выбросами CO₂, сохранив их эксплуатационные характеристики на уровне традиционных материалов. В рамках проекта планируется разработать и испытать шесть различных видов теплых асфальтобетонных смесей.
Как сообщает LVC, проект позволяет одновременно испытать несколько технологий производства асфальтобетона, которые способны сократить потребление энергоресурсов и объем производственных выбросов. Выбранный участок отличается как высокой транспортной нагрузкой, так и соответствующим техническим состоянием, что позволит уже через несколько лет оценить, насколько новые смеси долговечны по сравнению с традиционными.
Именно этот участок трассы A2 был выбран из-за состояния покрытия и интенсивности движения. На дороге уже появились поперечные и продольные трещины, сетка трещин и локальные разрушения покрытия. При этом это один из самых загруженных участков дорог в Латвии. В 2025 году среднесуточная интенсивность движения здесь превышала 40 тысяч транспортных средств, причем примерно каждое восьмое было грузовым.
На 600-метровом участке старое покрытие было снято на глубину 10 см. Вместо него уложили 6-сантиметровый связующий слой и 4-сантиметровый верхний слой покрытия. Экспериментальный асфальт уложен только в правой полосе, которая принимает основную нагрузку от грузового транспорта. Всего использовано шесть различных типов асфальтовых смесей с разным содержанием битума, биосвязующего материала и переработанного асфальта. Подрядчик предоставляет на экспериментальный участок такую же трехлетнюю гарантию, как и на обычные объекты по обновлению дорожного покрытия. Проект не финансируется из государственного бюджета.
В 2024 году в рамках другого исследовательского проекта на соседнем участке Видземского шоссе (A2) в Ропажском крае (12,43–12,88 км) также было уложено экспериментальное покрытие, в котором часть битума заменили лигнином. На сегодняшний день на этом участке не выявлено дефектов, которые можно было бы связать с использованием лигнина или переработанного асфальта. Однако именно долговечность считается главным риском при применении лигнина, поэтому LVC продолжит долгосрочное наблюдение за состоянием покрытия. Существенные различия по сравнению с традиционным асфальтом могут проявиться лишь спустя несколько лет.