На Видземском шоссе недалеко от Риги проходит интересный дорожный эксперимент

В 2024 году в рамках другого исследовательского проекта на соседнем участке Видземского шоссе (A2) в Ропажском крае (12,43–12,88 км) также было уложено экспериментальное покрытие, в котором часть битума заменили лигнином. На сегодняшний день на этом участке не выявлено дефектов, которые можно было бы связать с использованием лигнина или переработанного асфальта. Однако именно долговечность считается главным риском при применении лигнина, поэтому LVC продолжит долгосрочное наблюдение за состоянием покрытия. Существенные различия по сравнению с традиционным асфальтом могут проявиться лишь спустя несколько лет.