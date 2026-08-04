Это провал! Ни одна цель Минздрава по борьбе с алкоголем и наркотиками не достигнута

Не достигнута также цель не допустить роста распространенности употребления наркотиков среди населения трудоспособного возраста. Предполагалось, что доля жителей в возрасте от 15 до 64 лет, употреблявших наркотики в течение последнего года, снизится с 4,5% в 2020 году до 4,4% в 2025 году, однако фактически она выросла до 5,5%. Минздрав отмечает, что рост этих показателей в основном обусловлен экспериментами людей с употреблением наркотических веществ, в то время как распространенность постоянного употребления оставалась относительно стабильной. Доля употребляющих сохранилась на уровне 2020 года. Расчеты Минздрава показывают, что по отношению к численности населения Латвии эти показатели свидетельствуют о том, что в течение последнего года наркотики могли употреблять от 57 000 до 72 000 жителей страны. Самая высокая распространенность употребления наркотиков наблюдается в возрастных группах от 15 до 24 и от 25 до 34 лет, где она достигает примерно 10%. Мужчины употребляют наркотические вещества чаще, чем женщины.