Это провал! Ни одна цель Минздрава по борьбе с алкоголем и наркотиками не достигнута
За три года реализации плана по борьбе с зависимостями Минздрав не достиг ни одной из трех ключевых целей: доля рискованно пьющих выросла до 41,6%, употребление наркотиков — до 5,5%, а наркотики за год могли принимать до 72 000 жителей Латвии.
Всего в плане Министерства здравоохранения было предусмотрено 35 мероприятий, из которых полностью выполнены 19, или 54,3%. Частично выполнены семь, или 20%, а не выполнены девять, или 25,7%. В связи с этим Минздрав оценивает выполнение плана как частичное.
Одна из целей плана заключалась в том, чтобы доля рискованного употребления алкоголя среди населения трудоспособного возраста снизилась с 39,8% в 2020 году до 39% в 2025 году. Однако последние данные Минздрава за 2024 год свидетельствуют о том, что доля таких жителей выросла до 41,6%. Рискованным употреблением считается употребление более 60 граммов абсолютного алкоголя за один раз в течение последних 12 месяцев или в течение последнего месяца. Как указывает Минздрав, значительная часть предусмотренных планом мероприятий не имела прямого влияния на сокращение привычек рискованного употребления алкоголя. В свою очередь такие меры, как ограничения на рекламу и доступность алкоголя, были введены только во второй половине 2025 года, поэтому их влияние еще не могло полностью отразиться в данных отчетного периода.
Не достигнута также цель не допустить роста распространенности употребления наркотиков среди населения трудоспособного возраста. Предполагалось, что доля жителей в возрасте от 15 до 64 лет, употреблявших наркотики в течение последнего года, снизится с 4,5% в 2020 году до 4,4% в 2025 году, однако фактически она выросла до 5,5%. Минздрав отмечает, что рост этих показателей в основном обусловлен экспериментами людей с употреблением наркотических веществ, в то время как распространенность постоянного употребления оставалась относительно стабильной. Доля употребляющих сохранилась на уровне 2020 года. Расчеты Минздрава показывают, что по отношению к численности населения Латвии эти показатели свидетельствуют о том, что в течение последнего года наркотики могли употреблять от 57 000 до 72 000 жителей страны. Самая высокая распространенность употребления наркотиков наблюдается в возрастных группах от 15 до 24 и от 25 до 34 лет, где она достигает примерно 10%. Мужчины употребляют наркотические вещества чаще, чем женщины.
Также не достигнута цель сократить на 15% экстренную повторную госпитализацию в течение 30 дней после выписки пациентов с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ. Доля повторных госпитализаций снизилась с 5,62% в 2019 году до 5,24% в 2025 году, или на 6,8%. В 2019 году в больницы были помещены 498 пациентов с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ, из которых 28 были повторно экстренно госпитализированы в течение 30 дней. В 2025 году было госпитализировано 706 таких пациентов, из которых 37 в указанный срок попали в больницу повторно.
Одной из главных причин неполного выполнения плана Минздрав называет отсутствие дополнительного финансирования из госбюджета. По этой причине ряд мероприятий, особенно расширение доступности наркологического лечения и развитие амбулаторных и стационарных мультипрофессиональных услуг, не были реализованы или были реализованы лишь частично.
На результаты плана повлиял и сравнительно короткий период его реализации. Несколько мероприятий в конце отчетного периода все еще находились на стадии внедрения или апробации, поэтому Минздрав предлагает разработать следующий документ по планированию политики в области предотвращения зависимостей на более длительный срок.
Минздрав отмечает, что на привычки употребления алкоголя и наркотических веществ повлияли последствия пандемии Covid-19, изменения в привычках и психоэмоциональном благополучии населения, геополитическая неопределенность, а также все более широкое использование цифровой среды для приобретения и распространения наркотических веществ.