Cниженный НДС на продукты должен стать постоянным - все поддерживают, дело за правительством
Уже за первый месяц действия сниженной ставки НДС молоко подешевело на 8,4%, курица — на 7,8%, хлеб — на 7,7%, а яйца — на 7,5%, превысив плановые показатели. Спрос на эти продукты вырос на 9-15%, и теперь министр экономики, производители и торговцы сходятся во мнении: льготу нужно сделать постоянной и расширить на другие продукты.
Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на отдельные группы основных продуктов питания способствовало росту их потребления, заявил на посвященной результатам первого месяца применения пониженной ставки НДС пресс-конференции министр экономики Виктор Валайнис.
Он подчеркнул, что поставленная цель заключалась в том, чтобы добиться снижения цен как минимум на 7,4%, и она достигнута.
Оценивая результаты первого месяца, Валайнис отметил, что больше всего снизились цены на молоко - на 8,4%, что на 1 процентный пункт выше запланированного. Снижение цен на мясо птицы составило 7,8%, на хлеб - 7,7%, на яйца - 7,5%.
В настоящее время важно добиваться, чтобы временная ставка НДС стала постоянной, подчеркнул Валайнис. По словам министра, пониженная ставка НДС помогает латвийским производителям продуктов питания наращивать объемы производства и способствует потреблению продуктов. "Спустя месяц мы уже видим очевидные выгоды для латвийского общества и экономики, и все вовлеченные стороны выполнили свои задачи, совместно добившись такого результата", - сказал Валайнис.
Комментируя результаты первого месяца, исполнительный директор Rīgas piena kombināts Артур Чирьевский сказал, что производители рассматривают снижение ставки НДС как первый шаг к дальнейшему снижению налога и на другие категории продуктов питания.
Директор Центра защиты прав потребителей (PTAC) Зайга Лиепиня отметила, что с момента введения пониженной ставки НДС учреждение осуществляет надзор в местах торговли продуктами питания. Вскоре после введения сниженной ставки налога центр провел проверки в 55 местах торговли и в десяти из них констатировал нарушения. После консультаций с PTAC торговцы обязались добровольно устранить несоответствия.
Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Янис Дубултс подтвердил, что снижение цен в магазинах увеличило спрос. Согласно данным торговых сетей, объемы реализации куриного мяса выросли как минимум на 15%, яиц - на 11%, хлеба - на 9%, молока - на 10%.
Он подчеркнул, что государству и в дальнейшем следует использовать такой инструмент, как сниженная ставка НДС, поскольку он уменьшает расходы населения и повышает экономическую активность. Также Дубултс присоединился к призыву сделать сниженный НДС долгосрочным и расширить ассортимент продуктов, к которым он применяется.
Как сообщалось, с 1 июля к четырем основным группам продуктов питания - хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам - применяется сниженная ставка НДС в размере 12% вместо прежних 21%. Сниженная ставка будет действовать один год - до 30 июня 2027 года.