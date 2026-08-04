Cниженный НДС на продукты должен стать постоянным - все поддерживают, дело за правительством

В настоящее время важно добиваться, чтобы временная ставка НДС стала постоянной, подчеркнул Валайнис. По словам министра, пониженная ставка НДС помогает латвийским производителям продуктов питания наращивать объемы производства и способствует потреблению продуктов. "Спустя месяц мы уже видим очевидные выгоды для латвийского общества и экономики, и все вовлеченные стороны выполнили свои задачи, совместно добившись такого результата", - сказал Валайнис.