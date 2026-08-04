ФОТО: в Риге перекрыли улицу из-за угрозы обрушения заброшенного дома
Фото: LETA
Опасная конструкция может рухнуть на дорогу - в Риге ввели ограничения движения.
В Латвии

ФОТО: в Риге перекрыли улицу из-за угрозы обрушения заброшенного дома

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В Риге обнаружили опасную деформацию несущих конструкций заброшенного дома. Из-за угрозы обрушения рядом со зданием перекрыли движение транспорта и ограничили проход пешеходов.

В здании по адресу улица Даугавпилс, 8 обнаружена опасная деформация несущей конструкции второго этажа. Существует риск обрушения элементов здания на тротуар и проезжую часть. Дом не заселен и ранее был признан объектом, ухудшающим городскую среду.

Фото: LETA
Заброшенный дом в Риге угрожает обрушением на тротуар и проезжую часть.
Заброшенный дом в Риге угрожает обрушением на тротуар и проезжую часть.

Чтобы исключить угрозу для людей, Рижское самоуправление решило закрыть участок улицы у здания и огородить опасную территорию до устранения риска.

В понедельник объект осмотрел строительный инспектор Рижского самоуправления. После проверки было решено сохранить ограничения движения до ликвидации опасности. Владельцу здания предписано провести необходимые работы для устранения угрозы.

Фото: LETA
Жителей Риги просят не приближаться к дому с поврежденными несущими конструкциями.
Жителей Риги просят не приближаться к дому с поврежденными несущими конструкциями.

Самоуправление призывает жителей соблюдать ограничения движения и не находиться на огороженной территории.

Темы

ДаугавпилсРижское самоуправлениеРига

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