ФОТО: в Риге перекрыли улицу из-за угрозы обрушения заброшенного дома

В здании по адресу улица Даугавпилс, 8 обнаружена опасная деформация несущей конструкции второго этажа. Существует риск обрушения элементов здания на тротуар и проезжую часть. Дом не заселен и ранее был признан объектом, ухудшающим городскую среду.