Опасная конструкция может рухнуть на дорогу - в Риге ввели ограничения движения.
В Латвии
Сегодня 13:20
ФОТО: в Риге перекрыли улицу из-за угрозы обрушения заброшенного дома
В Риге обнаружили опасную деформацию несущих конструкций заброшенного дома. Из-за угрозы обрушения рядом со зданием перекрыли движение транспорта и ограничили проход пешеходов.
В здании по адресу улица Даугавпилс, 8 обнаружена опасная деформация несущей конструкции второго этажа. Существует риск обрушения элементов здания на тротуар и проезжую часть. Дом не заселен и ранее был признан объектом, ухудшающим городскую среду.
Заброшенный дом в Риге угрожает обрушением на тротуар и проезжую часть.
Чтобы исключить угрозу для людей, Рижское самоуправление решило закрыть участок улицы у здания и огородить опасную территорию до устранения риска.
В понедельник объект осмотрел строительный инспектор Рижского самоуправления. После проверки было решено сохранить ограничения движения до ликвидации опасности. Владельцу здания предписано провести необходимые работы для устранения угрозы.
Жителей Риги просят не приближаться к дому с поврежденными несущими конструкциями.
Самоуправление призывает жителей соблюдать ограничения движения и не находиться на огороженной территории.