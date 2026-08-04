В Риге по вине людей погибли молодые лебеди - теперь предлагают запретить рыбалку в пруду Марас
После гибели двух лебедят в пруду Марас в рижском районе Агенскалнс жители намерены добиваться запрета на рыбалку. По словам орнитологов, птицы запутались в леске и проглотили рыболовные крючки.
После гибели двух лебедят в пруду Марас в Агенскалнсе жители выступили с инициативой запретить рыбалку в этом водоеме. Как сообщает "360TV Ziņas", автор инициативы Кристине Скривеле подчеркивает, что ее цель - не борьба с рыбаками, а защита водоплавающих птиц в месте, где подобные случаи происходят регулярно.
По словам Скривеле, тем, кто критикует инициативу, стоит увидеть, какие мучения испытывают птицы, проглотившие крючки и блесны. Она отмечает, что сама является любительницей рыбалки, однако считает, что на небольшом пруду Марас такой вид отдыха можно запретить, чтобы предотвратить новые трагедии.
В Рижской думе, в свою очередь, пояснили, что ввести такой запрет сразу невозможно. Для этого потребуется пройти необходимые согласования и внести изменения в нормативные акты. Одновременно самоуправление рассматривает возможность очистки пруда Марас от оставленных рыболовных снастей. Однако и этот процесс потребует времени и тщательной подготовки.
В ближайшие дни Рижская дума намерена провести консультации с орнитологами и другими специалистами, чтобы определить наиболее эффективные меры по защите лебедей. О конкретном плане действий в самоуправлении обещают сообщить в ближайшее время.
В начале лета Otkrito.lv сообщал, что на рижском пруду Марас случилось то, чего многие ждали с замиранием сердца: в гнезда, которое долгие месяцы бережно охраняли забором, на свет появились семь пушистых лебедят.