В Риге по вине людей погибли молодые лебеди - теперь предлагают запретить рыбалку в пруду Марас

После гибели двух лебедят в пруду Марас в Агенскалнсе жители выступили с инициативой запретить рыбалку в этом водоеме. Как сообщает "360TV Ziņas", автор инициативы Кристине Скривеле подчеркивает, что ее цель - не борьба с рыбаками, а защита водоплавающих птиц в месте, где подобные случаи происходят регулярно.