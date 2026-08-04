Проваленный экзамен больше не лишит школьника аттестата - какие перемены ждут школы Латвии с 1 сентября

"Латвия слишком долго мирилась с тем, что разрыв в знаниях по естественным наукам между школами настолько велик, что фактически превращается в социальную несправедливость. Экзамен является единственным инструментом, способным остановить это неравенство. Результаты мониторинговых работ критически низкие, однако государство годами избегало признания серьезности ситуации. Мы не можем позволить себе потерять будущую конкурентоспособность в областях STEM и смириться с тем, что дети не подготовлены к современной экономике. Это решение покажет, что государство готово действовать в интересах детей, а не сохранять политический комфорт за счет качества образования. Это проверка на смелость и ответственность, а не технический вопрос", - подчеркнула министр образования и науки Илзе Индриксоне.