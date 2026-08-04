Проваленный экзамен больше не лишит школьника аттестата - какие перемены ждут школы Латвии с 1 сентября
Чтобы обеспечить выполнение приоритетов, предусмотренных планом действий правительства, Министерство образования и науки Латвии продвигает изменения в нескольких нормативных актах. Их планируется ввести уже с нового учебного года.
В основной школе предполагается ввести экзамен по естественным наукам. При этом результаты централизованных экзаменов больше не будут влиять на получение свидетельства об основном образовании. Ученикам основной и средней школы предоставят возможность улучшать оценки, а в средней школе экзамены государственного уровня по предметам углубленного курса можно будет сдавать по выбору.
"Латвия слишком долго мирилась с тем, что разрыв в знаниях по естественным наукам между школами настолько велик, что фактически превращается в социальную несправедливость. Экзамен является единственным инструментом, способным остановить это неравенство. Результаты мониторинговых работ критически низкие, однако государство годами избегало признания серьезности ситуации. Мы не можем позволить себе потерять будущую конкурентоспособность в областях STEM и смириться с тем, что дети не подготовлены к современной экономике. Это решение покажет, что государство готово действовать в интересах детей, а не сохранять политический комфорт за счет качества образования. Это проверка на смелость и ответственность, а не технический вопрос", - подчеркнула министр образования и науки Илзе Индриксоне.
Цель изменений и сроки их введения
Министерство образования и науки подготовило поправки к правилам Кабинета министров о государственных стандартах основного и общего среднего образования.
Они разработаны в соответствии с предусмотренным правительственным планом пересмотром содержания общего образования. Цель поправок - усовершенствовать порядок оценки знаний учеников и регулирование централизованных экзаменов.
Изменения планируется применять с 1 сентября 2026 года.
Школам позволят самостоятельно определять вес оценок
Поправки предусматривают отказ от обязательного взвешивания оценок. Учебные заведения смогут выбирать наиболее подходящий подход для каждого предмета.
В частности, школа сможет самостоятельно определять порядок использования итоговых оценок, если сочтет такое решение педагогически обоснованным. Таким образом планируется укрепить профессиональную автономию педагогов, сохранив при этом единые требования к оцениванию учебных достижений.
Ученикам позволят улучшать оценки в течение года
Предлагается изменить действующий порядок, при котором возможность улучшить оценку предоставлялась только в конце учебного года. Для этого ученику приходилось выполнять комбинированную проверочную работу по значительной части учебного материала.
Согласно новому порядку, каждому ученику по каждому предмету в течение учебного года должны будут предоставить возможность улучшить как минимум одну итоговую оценку.
В девятом классе появится экзамен по естественным наукам
С 2026/2027 учебного года в девятом классе планируется ввести централизованный экзамен по естественным наукам. Государство обязалось ввести его еще восемь лет назад. Предполагается, что экзамен будет стимулировать интерес школьников к направлениям STEM.
Одновременно в основном образовании планируется отказаться от минимального процентного порога, который ученик должен набрать на централизованных экзаменах в девятом классе, чтобы получить свидетельство об основном образовании.
Централизованные экзамены продолжат выполнять функцию государственных проверочных работ. Их результаты будут использоваться для оценки знаний учеников и мониторинга качества образования. Однако достижение установленного минимального результата в девятом классе больше не будет обязательным условием для получения основного образования.
Экзамены повышенного уровня в средней школе станут добровольными
В общем среднем образовании предлагается отменить требование, согласно которому сдача централизованного экзамена повышенного уровня по углубленному курсу является обязательным условием для получения среднего образования. Такой экзамен смогут по выбору сдавать ученики, которым его результат понадобится для поступления в высшее учебное заведение или достижения других образовательных целей.
Предложение основано на информации вузов. Она показывает, что результаты централизованных экзаменов повышенного уровня обычно не являются обязательным требованием при поступлении на программы бакалавриата. При этом в отдельных случаях такие результаты могут дать абитуриенту дополнительные преимущества в конкурсе.
С подготовленными поправками к правилам Кабинета министров можно ознакомиться на портале нормативных актов. Речь идет об изменениях в правилах от 27 ноября 2018 года №747 о государственном стандарте основного образования и образцах образовательных программ, а также в правилах от 3 сентября 2019 года №416 о государственном стандарте общего среднего образования и образцах соответствующих программ.