Латвийским лесам повезло: пожирающий деревья вредитель начал отступать

Как сообщает институт, восьмизубый еловый короед считается одним из самых опасных вредителей леса. В период с 2022 по 2025 год в Латвии наблюдалось его массовое размножение, что привело к значительным повреждениям средневозрастных и старых еловых насаждений во многих регионах страны.