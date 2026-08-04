Латвийским лесам повезло: пожирающий деревья вредитель начал отступать
Мониторинг лёта первого поколения восьмизубого елового короеда, проведенный Латвийским государственным институтом лесных исследований Silava, свидетельствует о резком сокращении численности этого вредителя.
Как сообщает институт, восьмизубый еловый короед считается одним из самых опасных вредителей леса. В период с 2022 по 2025 год в Латвии наблюдалось его массовое размножение, что привело к значительным повреждениям средневозрастных и старых еловых насаждений во многих регионах страны.
Весна 2026 года оказалась крайне неблагоприятной для развития короеда. В разных регионах начало лёта жуков существенно различалось: в окрестностях Огре они начали вылетать уже 14 апреля, тогда как в районе Вентспилса — только 5 мая.
По сравнению с прошлым годом среднее количество жуков первого поколения, пойманных в одной учетной ловушке, сократилось на 37%. Снижение активности лёта наблюдается уже третий год подряд, а показатели первого поколения вернулись к уровню, который фиксировался до массового размножения вредителя.
Наибольшая активность короеда отмечена в окрестностях Добеле, Салдуса, Айзкраукле и Огре, однако нигде она не достигла порога среднего уровня угрозы.
Несмотря на общее значительное снижение активности по стране, в отдельных регионах интенсивность лёта первого поколения превысила в среднем 1000 пойманных жуков на одну ловушку. Такая ситуация наблюдалась в окрестностях Салдуса, Добеле, Вентспилса, Лудзы, Прейли, Даугавпилса и Краславы.
Активность лёта первого поколения свидетельствует о том, что массовое размножение восьмизубого елового короеда в Латвии завершилось. Однако для более точных прогнозов необходимо оценить также активность второго поколения и определить количество елей, заселенных вредителем в этом году.
Специалисты напоминают, что лесовладельцам по-прежнему следует соблюдать осторожность. Промежуточные и санитарные выборочные рубки в зрелых еловых насаждениях рекомендуется отложить до осени. Наиболее сильно поврежденные ельники целесообразно вырубать сплошной рубкой летом или в начале осени (в сентябре).