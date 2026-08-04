ФОТО: более 3000 зрителей и овации стоя - в Сигулде завершился праздник оперной музыки

Одним из главных событий фестиваля стала опера Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй" в постановке режиссера Эдмунда Фрейберга. Партию Чо-Чо-сан впервые исполнила солистка Латвийской национальной оперы Юлия Васильева, а в роли Пинкертона выступил Ираклий Кахидзе из Грузии. Постановкой руководил дирижер Янис Лиепиньш.