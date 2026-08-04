Международный праздник оперной музыки в Сигулде (2026)
С 31 июля по 2 августа в Сигулдском замке Ливонского ордена прошел XXXIII Международный праздник оперной музыки, собравший более 3000 ...
ФОТО: более 3000 зрителей и овации стоя - в Сигулде завершился праздник оперной музыки
С 31 июля по 2 августа в Сигулдском замке Ливонского ордена прошел XXXIII Международный праздник оперной музыки, собравший более 3000 зрителей.
Одним из главных событий фестиваля стала опера Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй" в постановке режиссера Эдмунда Фрейберга. Партию Чо-Чо-сан впервые исполнила солистка Латвийской национальной оперы Юлия Васильева, а в роли Пинкертона выступил Ираклий Кахидзе из Грузии. Постановкой руководил дирижер Янис Лиепиньш.
Спектакль посетил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который после представления поблагодарил организаторов и высоко оценил работу артистов.
Во время второго акта начался дождь, который неожиданно усилил драматическую атмосферу спектакля. После финала зрители несколько минут аплодировали артистам стоя.
В программу фестиваля также вошли концерт "Праздничная увертюра", духовная музыка, выступление фортепианного дуэта и заключительный гала-концерт "Приглашает Анния Адамсоне".
Праздник оперной музыки вновь превратил исторические руины Сигулдского замка в одну из главных летних культурных площадок Латвии.