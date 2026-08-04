В Сигулдском замке Ливонского ордена прошел XXXIII Международный праздник оперной музыки, собравший более 3000 зрителей.

Международный праздник оперной музыки в Сигулде (2026)

С 31 июля по 2 августа в Сигулдском замке Ливонского ордена прошел XXXIII Международный праздник оперной музыки, собравший более 3000 ...

В Латвии

ФОТО: более 3000 зрителей и овации стоя - в Сигулде завершился праздник оперной музыки

Отдел культуры

Otkrito.lv

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С 31 июля по 2 августа в Сигулдском замке Ливонского ордена прошел XXXIII Международный праздник оперной музыки, собравший более 3000 зрителей.

Одним из главных событий фестиваля стала опера Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй" в постановке режиссера Эдмунда Фрейберга. Партию Чо-Чо-сан впервые исполнила солистка Латвийской национальной оперы Юлия Васильева, а в роли Пинкертона выступил Ираклий Кахидзе из Грузии. Постановкой руководил дирижер Янис Лиепиньш.

Спектакль посетил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который после представления поблагодарил организаторов и высоко оценил работу артистов.

Во время второго акта начался дождь, который неожиданно усилил драматическую атмосферу спектакля. После финала зрители несколько минут аплодировали артистам стоя.

В программу фестиваля также вошли концерт "Праздничная увертюра", духовная музыка, выступление фортепианного дуэта и заключительный гала-концерт "Приглашает Анния Адамсоне".

Праздник оперной музыки вновь превратил исторические руины Сигулдского замка в одну из главных летних культурных площадок Латвии.

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